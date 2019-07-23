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В Нижнем Тагиле возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего директора компании «Роскоммунэнерго»

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2019. В Нижнем Тагиле возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего директора местного филиала АО «Роскоммунэнерго». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



«АО «Роскоммунэнерго» обязано выплатить задолженность в пользу российской электросетевой компании в размере более 145 млн руб. После ареста принадлежащего должнику расчетного счета в банке с него в пользу третьих лиц было перечислено более 250 млн руб.», — говорится в сообщении.



За совершенные преступления бывшему директору предприятия грозит до двух лет лишения свободы.

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