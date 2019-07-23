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В России отметили аномальный приток мигрантов
23 июль 2019 (13:40)
УрБК, Москва, 23.07.2019. Миграционный приток населения в Россию в январе-апреле обновил максимум за десять лет и составил 98 тыс. человек. Такая динамика является аномальной, пишет РИА «Новости» со ссылкой на «Мониторинг экономической ситуации в России», подготовленный экспертами Института Гайдара и РАНХиГС.
«В первые месяцы 2019 года миграционный прирост населения России резко увеличился, с 57,1 тыс. человек в январе-апреле 2018 года до 98 тыс. в январе-апреле 2019 года. Этот рост был полностью обеспечен увеличением числа прибывших в страну — 218,6 тыс. против 177,3 тыс. за соответствующий период прошлого года, при этом число выбывших практически не изменилось», — говорится в документе.
Как сообщается в мониторинге, динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной.
«Миграционный прирост населения России в январе-апреле 2019 года резко увеличился, превысив значения всех предшествующих десяти лет. Численность иностранных трудовых мигрантов в России несколько выросла, а доля легализованных на рынке труда среди них сократилась», — отмечают эксперты.
Причиной резкого роста прибытий назвали возможный недоучет их в 2018 году, когда миграционный прирост населения (125 тыс. человек) оказался самым низким за многие годы.
В январе-апреле текущего года миграционный прирост населения России увеличился с подавляющим большинством стран, в том числе со странами СНГ — на 57,4%, с другими странами — в 5,2 раза. Основными миграционными донорами России становятся Казахстан, Украина, Таджикистан и Армения.
Миграционный прирост РФ со странами дальнего зарубежья в начале 2019 года (11,6 тыс. человек) был выше данных за 2011 год, когда он был максимальным (9 тыс. человек за январь-апрель). Причем показатели растут в отношении большинства стран. В наибольшей степени увеличилось число прибывших из Китая (в 2,35 раза), Сербии (в 2,17 раза), Сирии (в 1,93 раза). Число выбытий в страны дальнего зарубежья сократилось на 7%.
«В первые месяцы 2019 года миграционный прирост населения России резко увеличился, с 57,1 тыс. человек в январе-апреле 2018 года до 98 тыс. в январе-апреле 2019 года. Этот рост был полностью обеспечен увеличением числа прибывших в страну — 218,6 тыс. против 177,3 тыс. за соответствующий период прошлого года, при этом число выбывших практически не изменилось», — говорится в документе.
Как сообщается в мониторинге, динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной.
«Миграционный прирост населения России в январе-апреле 2019 года резко увеличился, превысив значения всех предшествующих десяти лет. Численность иностранных трудовых мигрантов в России несколько выросла, а доля легализованных на рынке труда среди них сократилась», — отмечают эксперты.
Причиной резкого роста прибытий назвали возможный недоучет их в 2018 году, когда миграционный прирост населения (125 тыс. человек) оказался самым низким за многие годы.
В январе-апреле текущего года миграционный прирост населения России увеличился с подавляющим большинством стран, в том числе со странами СНГ — на 57,4%, с другими странами — в 5,2 раза. Основными миграционными донорами России становятся Казахстан, Украина, Таджикистан и Армения.
Миграционный прирост РФ со странами дальнего зарубежья в начале 2019 года (11,6 тыс. человек) был выше данных за 2011 год, когда он был максимальным (9 тыс. человек за январь-апрель). Причем показатели растут в отношении большинства стран. В наибольшей степени увеличилось число прибывших из Китая (в 2,35 раза), Сербии (в 2,17 раза), Сирии (в 1,93 раза). Число выбытий в страны дальнего зарубежья сократилось на 7%.
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