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Госдолг Свердловской области в июле составил 61 млрд рублей

22 июль 2019 (17:29)

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. На 1 июля 2019 года государственный долг Свердловской области составил 60,8 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регионального министерства финансов.

Напомним, что в последние месяцы размер госдолга Свердловской области неизменно составлял 66,79 млрд руб.

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