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Госдолг Свердловской области в июле составил 61 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. На 1 июля 2019 года государственный долг Свердловской области составил 60,8 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регионального министерства финансов.



Напомним, что в последние месяцы размер госдолга Свердловской области неизменно составлял 66,79 млрд руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">22 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:29</span><br /><strong>Госдолг Свердловской области в июле составил 61 млрд рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. На 1 июля 2019 года государственный долг Свердловской области составил 60,8 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регионального министерства финансов. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088589-gosdolg-sverdlovskoy-oblasti-v-iyule-sostavil-61-mlrd-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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