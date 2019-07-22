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С начала года у клиентов крупнейших банков РФ пытались похитить 24 млрд рублей
22 июль 2019 (15:21)
В России в первом полугодии усиление антифрод-защиты позволило предотвратить хищение более 24 млрд руб. в крупнейших банках, сообщают «Известия».
Усиливать защиту банки заставляет активизация мошенников. За первое полугодие в Сбербанке предотвратили хищения со счетов клиентов на сумму 18 млрд руб., в Альфа-Банке — не менее 700 млн руб., в ВТБ — 5,4 млрд руб., в Почта Банке — 135 млн руб. и в МКБ — 10 млн руб.
По данным регулятора, в 2018 году из-за действий злоумышленников с карт граждан было несанкционированно списано около 1,4 млрд руб., это на 44% больше, чем годом ранее.
По уточненным данным ЦБ, в прошлом году различными обманными способами только со счетов физлиц мошенникам удалось около 417 тыс. раз похитить деньги на общую сумму 1,38 млрд руб.
Также усилению защиты способствовало то, что Банк России существенно ужесточил требования к банкам в отношении защиты данных клиентов и средств на их счетах, когда был принят закон об антифроде.
В кредитных организациях утверждают, что похитить деньги мошенникам удается только в 3-4% случаев. Тем не менее эксперты по информбезопасности считают, что несанкционированные списания происходят намного чаще.
По их мнению, самое слабое место в защите банков — человеческий фактор, который приводит к утечкам данных клиентов.
Усиливать защиту банки заставляет активизация мошенников. За первое полугодие в Сбербанке предотвратили хищения со счетов клиентов на сумму 18 млрд руб., в Альфа-Банке — не менее 700 млн руб., в ВТБ — 5,4 млрд руб., в Почта Банке — 135 млн руб. и в МКБ — 10 млн руб.
По данным регулятора, в 2018 году из-за действий злоумышленников с карт граждан было несанкционированно списано около 1,4 млрд руб., это на 44% больше, чем годом ранее.
По уточненным данным ЦБ, в прошлом году различными обманными способами только со счетов физлиц мошенникам удалось около 417 тыс. раз похитить деньги на общую сумму 1,38 млрд руб.
Также усилению защиты способствовало то, что Банк России существенно ужесточил требования к банкам в отношении защиты данных клиентов и средств на их счетах, когда был принят закон об антифроде.
В кредитных организациях утверждают, что похитить деньги мошенникам удается только в 3-4% случаев. Тем не менее эксперты по информбезопасности считают, что несанкционированные списания происходят намного чаще.
По их мнению, самое слабое место в защите банков — человеческий фактор, который приводит к утечкам данных клиентов.
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