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Объем «свободных денег» у россиян в июне вырос на 11%

22 июль 2019 (13:02)

УрБК, Москва, 22.07.2019. Объем «свободных денег» у россиян в июне увеличился на 11,4% по сравнению с маем текущего года и составил 33,1 тыс. руб. Это самый высокий показатель за все время наблюдений за исключением декабря 2018 года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

«В июне в среднестатистическом российском домохозяйстве после покупки всех необходимых товаров повседневного спроса и оплаты услуг оставалось порядка 33,1 тыс. руб. «свободных денег». И это самый высокий показатель за все время наблюдений за исключением декабря 2018 года. За месяц объем свободных средств увеличился на 11,4%, а годовой рост составил 11,1%», — говорится в исследовании.

Среднегодовое значение индекса с учетом июньского показателя составляет 27,2 тыс. руб. Президент «Ромира» Андрей Милехин отметил, что рост объема «свободных денег» традиционен для июня и наблюдается каждый год.

«Это прежде всего связано с началом сезона отпусков, а значит, с получением дополнительных выплат, так называемых отпускных. И даже небольшой рост повседневных расходов в минувшем июне не смог эти отпускные прибавки нивелировать», — добавил Андрей Милехин.

В городах-миллионниках значение индекса в июне повысилось по сравнению с маем на 12% и составило 42 тыс. руб. В городах с числом жителей от 500 тыс. до 1 млн индекс вырос на 11,7%, до 34,5 тыс. руб. В городах с населением 100-500 тыс. человек объем «свободных денег» вырос на 10,2%, составив 23,8 тыс. руб.

Индекс свободных денег «Ромира» — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов «Ромира» и Росстата, а оценка затрат производится на основе данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она базируется на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тыс. человек.

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