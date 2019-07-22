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Россиянам ограничат количество разрешенных для перевозки в багаже фруктов и цветов
22 июль 2019 (12:26)
УрБК, Москва, 22.07.2019. В России планируется внести изменения в правила государственного карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через госграницу. Об этом сообщает «Российская газета».
Согласно изменениям, с 19 августа без фитосанитарных сертификатов пассажиры смогут ввезти на территорию РФ в багаже и ручной клади не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов (причем в каждом из них может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений).
Эти правила касаются пассажиров всех видов транспорта (судов, самолетов, пассажирских вагонов и автомобилей), а также членов экипажей судов, самолетов, вагонов-ресторанов, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза. Кроме того, изменения также распространяются на почтовые отправления.
Документ предусматривает еще одно ограничение: для более крупных партий на границе потребуют сопроводительные документы — фитосанитарные сертификаты, а если их не окажется, продукцию вернут обратно или уничтожат за счет собственника.
Правила ввоза ужесточены в отношении продукции с высоким фитосанитарным риском: тропических фруктов — фиников, инжиров, ананасов, авокадо, гуайявы, манго, мангостана и других. В перечень также попали более привычные россиянам абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, цитрусовые. Ограничения также действуют в отношении бобовых, орехов, овощей (томатов, различных видов капусты, моркови, репы, редиса, огурцов, всевозможных луковиц, клубней и др.). Кроме того, в списке подкарантинной продукции также значатся рождественские елки и ветки хвойных деревьев.
Согласно изменениям, с 19 августа без фитосанитарных сертификатов пассажиры смогут ввезти на территорию РФ в багаже и ручной клади не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов (причем в каждом из них может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений).
Эти правила касаются пассажиров всех видов транспорта (судов, самолетов, пассажирских вагонов и автомобилей), а также членов экипажей судов, самолетов, вагонов-ресторанов, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза. Кроме того, изменения также распространяются на почтовые отправления.
Документ предусматривает еще одно ограничение: для более крупных партий на границе потребуют сопроводительные документы — фитосанитарные сертификаты, а если их не окажется, продукцию вернут обратно или уничтожат за счет собственника.
Правила ввоза ужесточены в отношении продукции с высоким фитосанитарным риском: тропических фруктов — фиников, инжиров, ананасов, авокадо, гуайявы, манго, мангостана и других. В перечень также попали более привычные россиянам абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, цитрусовые. Ограничения также действуют в отношении бобовых, орехов, овощей (томатов, различных видов капусты, моркови, репы, редиса, огурцов, всевозможных луковиц, клубней и др.). Кроме того, в списке подкарантинной продукции также значатся рождественские елки и ветки хвойных деревьев.
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