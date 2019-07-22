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Ни один из водоемов в Свердловской области не соответствует санитарным нормам

22 июль 2019 (12:04)

УрБК, Москва, 22.07.2019. Все водоемы в Свердловской области не соответствуют санитарным нормам, поэтому купание в них небезопасно. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

По данным пресс-службы, для того, чтобы быть пригодным для купания, водоем должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, а ответственный за водоем должен регулярно проводить лабораторный контроль воды. На данный момент такие заключения имеют два водоема в регионе.

«Когда мы брали пробы у этих двух водоемов, у которых уже есть санэпидзаключение, то мы увидели, что они с санитарно-химической точки зрения тоже не соответствуют гигиеническим нормам. В нашей области нет водоемов, которые соответствуют санитарным нормам», — сказали в пресс-службе.

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