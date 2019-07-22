Новости дня

Ни один из водоемов в Свердловской области не соответствует санитарным нормам

УрБК, Москва, 22.07.2019. Все водоемы в Свердловской области не соответствуют санитарным нормам, поэтому купание в них небезопасно. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.



По данным пресс-службы, для того, чтобы быть пригодным для купания, водоем должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, а ответственный за водоем должен регулярно проводить лабораторный контроль воды. На данный момент такие заключения имеют два водоема в регионе.



«Когда мы брали пробы у этих двух водоемов, у которых уже есть санэпидзаключение, то мы увидели, что они с санитарно-химической точки зрения тоже не соответствуют гигиеническим нормам. В нашей области нет водоемов, которые соответствуют санитарным нормам», — сказали в пресс-службе.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">22 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:04</span><br /><strong>Ни один из водоемов в Свердловской области не соответствует санитарным нормам</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 22.07.2019. Все водоемы в Свердловской области не соответствуют санитарным нормам, поэтому купание в них небезопасно. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088566-ni-odin-iz-vodoemov-v-sverdlovskoy-oblasti-ne-sootvetstvuet-sanitarnym-normam.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: