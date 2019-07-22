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В России в первом полугодии сократилось число автодилеров

22 июль 2019 (11:45)

УрБК, Москва, 22.07.2019. На середину июля 2019 года в России насчитывается 3 тыс. 376 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. Об этом говорится в исследовании агентства «Автостат».

За последние шесть месяцев количество дилеров в РФ уменьшилось на 74. В январе было 3 тыс. 450 компаний.

«При этом снижение числа дилерских центров за этот период объясняется тем, что было заключено 239 новых дилерских контрактов, а расторгнуто — 313», — говорится в исследовании.

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