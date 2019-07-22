Новости дня
В России в первом полугодии сократилось число автодилеров
22 июль 2019 (11:45)
УрБК, Москва, 22.07.2019. На середину июля 2019 года в России насчитывается 3 тыс. 376 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. Об этом говорится в исследовании агентства «Автостат».
За последние шесть месяцев количество дилеров в РФ уменьшилось на 74. В январе было 3 тыс. 450 компаний.
«При этом снижение числа дилерских центров за этот период объясняется тем, что было заключено 239 новых дилерских контрактов, а расторгнуто — 313», — говорится в исследовании.
За последние шесть месяцев количество дилеров в РФ уменьшилось на 74. В январе было 3 тыс. 450 компаний.
«При этом снижение числа дилерских центров за этот период объясняется тем, что было заключено 239 новых дилерских контрактов, а расторгнуто — 313», — говорится в исследовании.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Число официальных автодилеров в России с начала года сократилось на 2,5%
- В России число автодилеров менее чем за год сократилось на 7%
- По итогам 2015 года около четверти российских автодилеров находятся на грани банкротства
- За год количество дилеров в России сократилось на 7%
- Свердловская область лидирует среди субъектов РФ по количеству автосалонов