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В России в первом полугодии сократилось число автодилеров

УрБК, Москва, 22.07.2019. На середину июля 2019 года в России насчитывается 3 тыс. 376 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. Об этом говорится в исследовании агентства «Автостат».



За последние шесть месяцев количество дилеров в РФ уменьшилось на 74. В январе было 3 тыс. 450 компаний.



«При этом снижение числа дилерских центров за этот период объясняется тем, что было заключено 239 новых дилерских контрактов, а расторгнуто — 313», — говорится в исследовании.

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