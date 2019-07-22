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В Екатеринбурге перекрыли движение на улице Горького и в переулке Центральный рынок

22 июль 2019 (10:20)

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. В Екатеринбурге в связи с проведением работ по устройству инженерных сетей закрыли движение транспорта на улице Горького и в переулке Центральный рынок, сообщает пресс-служба администрации города.

«Строительная компания-подрядчик закроет движение по улице Горького от улицы Энгельса до улицы Карла Маркса с 22 по 31 июля. Также нельзя будет проехать по переулку Центральный рынок с 22 по 29 июля», — говорится в сообщении.

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