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Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 22 июля
22 июль 2019 (09:02)
УрБК, Москва, 22.07.2019. Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 22 июля, сообщает Главное управление МЧС России по региону.
Как отмечает ведомство, на Среднем Урале сохранятся вероятность сильных ливней, грозы, града и порывистого ветра до 27 м\сек.
Как отмечает ведомство, на Среднем Урале сохранятся вероятность сильных ливней, грозы, града и порывистого ветра до 27 м\сек.
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