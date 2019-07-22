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Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 22 июля

22 июль 2019 (09:02)

УрБК, Москва, 22.07.2019. Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 22 июля, сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Как отмечает ведомство, на Среднем Урале сохранятся вероятность сильных ливней, грозы, града и порывистого ветра до 27 м\сек.

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