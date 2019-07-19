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В Челябинской области пресекли попытку ввоза в РФ более 4 тонн муки без документов
19 июль 2019 (16:05)
УрБК, Челябинск, 19.07.2019. В Челябинской области пресекли попытку ввоза из Казахстана в Россию 4,2 т муки без фитосанитарного сертификата. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.
Направлявшийся в Москву груз был задержан на российско-казахстанском участке госграницы РФ на пункте пропуска МАПП «Бугристое» в городе Троицк.
«В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз данной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию РФ был запрещен, выдано предписание на возврат груза, перевозчик привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза. Транспортное средство с растительной продукцией под контролем сотрудников Россельхознадзора сопровождено за пределы РФ», — говорится в сообщении.
Направлявшийся в Москву груз был задержан на российско-казахстанском участке госграницы РФ на пункте пропуска МАПП «Бугристое» в городе Троицк.
«В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз данной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию РФ был запрещен, выдано предписание на возврат груза, перевозчик привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза. Транспортное средство с растительной продукцией под контролем сотрудников Россельхознадзора сопровождено за пределы РФ», — говорится в сообщении.
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