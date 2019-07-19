Новости дня
УБРиР: услуги эквайринга активнее всех подключают кофейни и фаст-фуды
19 июль 2019 (14:27)
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2019. Из предприятий общепита услуги эквайринга активнее всех подключают кофейни, кулинарии и фаст-фуды. К такому выводу пришли специалисты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), проанализировав базу клиентов, заключивших договор по эквайрингу в первом полугодии 2019 года.
Так, по статистике, доля предпринимателей из этого сегмента на 1 июля 2019 года составила 7,2%. В 2017 году их было 5,5%.
«Кофе с собой, стрит-фуд и закусочные сейчас находятся в тренде и развиваются более быстрыми темпами, в отличие от других предприятий общественного питания. Открывая новую точку, предприниматели, как правило, сразу оснащают ее необходимой платежной инфраструктурой, поскольку все больше клиентов предпочитает оплачивать покупки картами. Наличие эквайринга даже в небольшой закусочной становится гигиеническим минимумом сервиса», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.
По ее словам, очень активно к услугам эквайринга подключаются не только в городах-миллионниках, но и в курортных зонах, где очень развита сфера услуг. Так, доля предпринимателей с эквайрингом из Краснодарского края в клиентской базе УБРиР составляет порядка 9%, уступая только показателю по Свердловской области. Средний Урал является домашним регионом для УБРиР, и доля бизнесменов с эквайрингом здесь традиционно высокая — 32%.
В целом по России у УБРиР с января по июль 2019 года база клиентов с эквайрингом увеличилась на 16%, а количество подключенных терминалов выросло почти в два раза.
«Высокий спрос обусловлен несколькими факторами. Во-первых, новый бизнес подключает эти услуги сразу при открытии. Во-вторых, действующие предприятия стремятся соответствовать ожиданиям своих клиентов. Ведь доля безналичных расчетов продолжает расти. В 2019 году на безнал пришлось 50% от общего объема платежей, и, по прогнозам, в ближайшие годы этот показатель может увеличиться до 65-70%. Фаст-фуд по своему определению должен обслуживать клиентов быстрее, чем полноформатные кафе. А что может быть быстрее, чем приложить карту или телефон к платежному терминалу? Предприниматели понимают, что, отказываясь от безналичных платежей, они просто могут потерять клиентов», — подчеркнула Елена Сорвина.
Также она отметила, что одним из важных факторов стимулирования спроса на услуги эквайринга являются выгодные условия банков. Так, УБРиР запустил акцию для предприятий, работающих в сфере фаст-фуда, — эквайринг с комиссией 1,1%. Эти условия действуют для новых клиентов банка, заключивших договор с 15 июля по 31 октября 2019 года.
Так, по статистике, доля предпринимателей из этого сегмента на 1 июля 2019 года составила 7,2%. В 2017 году их было 5,5%.
«Кофе с собой, стрит-фуд и закусочные сейчас находятся в тренде и развиваются более быстрыми темпами, в отличие от других предприятий общественного питания. Открывая новую точку, предприниматели, как правило, сразу оснащают ее необходимой платежной инфраструктурой, поскольку все больше клиентов предпочитает оплачивать покупки картами. Наличие эквайринга даже в небольшой закусочной становится гигиеническим минимумом сервиса», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.
По ее словам, очень активно к услугам эквайринга подключаются не только в городах-миллионниках, но и в курортных зонах, где очень развита сфера услуг. Так, доля предпринимателей с эквайрингом из Краснодарского края в клиентской базе УБРиР составляет порядка 9%, уступая только показателю по Свердловской области. Средний Урал является домашним регионом для УБРиР, и доля бизнесменов с эквайрингом здесь традиционно высокая — 32%.
В целом по России у УБРиР с января по июль 2019 года база клиентов с эквайрингом увеличилась на 16%, а количество подключенных терминалов выросло почти в два раза.
«Высокий спрос обусловлен несколькими факторами. Во-первых, новый бизнес подключает эти услуги сразу при открытии. Во-вторых, действующие предприятия стремятся соответствовать ожиданиям своих клиентов. Ведь доля безналичных расчетов продолжает расти. В 2019 году на безнал пришлось 50% от общего объема платежей, и, по прогнозам, в ближайшие годы этот показатель может увеличиться до 65-70%. Фаст-фуд по своему определению должен обслуживать клиентов быстрее, чем полноформатные кафе. А что может быть быстрее, чем приложить карту или телефон к платежному терминалу? Предприниматели понимают, что, отказываясь от безналичных платежей, они просто могут потерять клиентов», — подчеркнула Елена Сорвина.
Также она отметила, что одним из важных факторов стимулирования спроса на услуги эквайринга являются выгодные условия банков. Так, УБРиР запустил акцию для предприятий, работающих в сфере фаст-фуда, — эквайринг с комиссией 1,1%. Эти условия действуют для новых клиентов банка, заключивших договор с 15 июля по 31 октября 2019 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Количество подключенных в УБРиР терминалов для безналичной оплаты увеличилось на 31%
- УБРиР прогнозирует к концу года увеличение продаж услуги эквайринга на 25%
- В 2016 году терминальная сеть УБРиРа пополнилась на 3 тыс. устройств
- ОАО «УБРиР» начало предоставлять услуги прямого интернет-эквайринга
- Обороты по торговому эквайрингу в ОАО «УБРиР» выросли почти на 70%