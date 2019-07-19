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Компания «ФОРЭС» завершила первый этап проекта по снижению шума на производстве

19 июль 2019 (14:09)

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2019. ООО «ФОРЭС» и научно-исследовательский институт охраны труда (НИИ ОТ) завершили первый этап долгосрочного совместного проекта по снижению шума в Сухоложском подразделении компании. Об этом сообщает пресс-служба «ФОРЭС».

«Наше сотрудничество с компанией началось полтора года назад. Сначала мы провели исследование на местах, сделали замеры не только у мельниц, но и во всем цехе», — рассказал заместитель директора НИИ ОТ по научной работе Станислав Белинский.

Как отмечают представители «ФОРЭС», в рамках проекта на технологической линии № 5 Сухоложского подразделения компании установили перфорированные панели, которые поглощают шум, издаваемый мельницами мокрого помола. Отверстия призваны разделить звуковую волну на части. В качестве поглощающего материала использована минеральная вата.

После установки нового оборудования специалисты НИИ ОТ снова замерили уровень шума. По данным специального прибора, в зоне, где оборудованы панели, шум снизился на 8-9 децибел.

«Результат, который мы сегодня увидели, был ожидаем. Это хорошие цифры, которые станут для нас ориентиром на будущее. Аналогичным образом попытаемся найти способы снизить шум и на других технологических линиях», — сообщил заместитель исполнительного директора ООО «ФОРЭС» по охране труда и промышленной безопасности Николай Шедловский.

По его словам, компания «ФОРЭС» — одно из немногих предприятий в Свердловской области, которое решило предметно заняться проблемой шума с научной точки зрения. Позитивный опыт компании может быть полезен для других российских производителей.

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