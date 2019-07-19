Новости дня

Медианная заработная плата в России превысила 34 тыс. рублей

УрБК, Москва, 19.07.2019. Медианная заработная плата россиян в апреле составила 34,3 тыс. руб. Средняя же зарплата — 47,6 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные из отчета Росстата.



Медианное значение в подсчете заработных плат используется в статистике при высоком неравенстве заработков, когда половина работников получает больше, а половина — меньше.



Разрыв между медианным и средним значением зарплаты различается пo регионам и колеблется от 13% до 31%.



При этом, по данным Росстата, размеры средней заработной платы 10% наиболее оплачиваемых и 10% наименее оплачиваемых работников отличаются в 13 раз — 157,2 тыс. руб. и 12 тыс. руб. соответственно.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">19 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:30</span><br /><strong>Медианная заработная плата в России превысила 34 тыс. рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 19.07.2019. Медианная заработная плата россиян в апреле составила 34,3 тыс. руб. Средняя же зарплата — 47,6 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные из отчета Росстата. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088537-mediannaya-zarabotnaya-plata-v-rossii-prevysila-34-tys-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: