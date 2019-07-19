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Медианная заработная плата в России превысила 34 тыс. рублей

19 июль 2019 (13:30)

УрБК, Москва, 19.07.2019. Медианная заработная плата россиян в апреле составила 34,3 тыс. руб. Средняя же зарплата — 47,6 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные из отчета Росстата.

Медианное значение в подсчете заработных плат используется в статистике при высоком неравенстве заработков, когда половина работников получает больше, а половина — меньше.

Разрыв между медианным и средним значением зарплаты различается пo регионам и колеблется от 13% до 31%.

При этом, по данным Росстата, размеры средней заработной платы 10% наиболее оплачиваемых и 10% наименее оплачиваемых работников отличаются в 13 раз — 157,2 тыс. руб. и 12 тыс. руб. соответственно.

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