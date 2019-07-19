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Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей
19 июль 2019 (11:27)
УрБК, Москва, 19.07.2019. Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. руб. за невыполнение требований российского законодательства. Компания не исключила из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
«Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи — более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске. В отношении Google назначена сумма штрафа в размере 700 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что представителям компании Google неоднократно разъяснялись требования законодательства о том, что операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией, подключившись к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень таких страниц.
«Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи — более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске. В отношении Google назначена сумма штрафа в размере 700 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что представителям компании Google неоднократно разъяснялись требования законодательства о том, что операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией, подключившись к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень таких страниц.
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