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Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей

УрБК, Москва, 19.07.2019. Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. руб. за невыполнение требований российского законодательства. Компания не исключила из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории РФ, сообщает пресс-служба ведомства.



«Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи — более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске. В отношении Google назначена сумма штрафа в размере 700 тыс. руб.», — говорится в сообщении.



Пресс-служба отмечает, что представителям компании Google неоднократно разъяснялись требования законодательства о том, что операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией, подключившись к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень таких страниц.

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