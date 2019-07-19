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В Серове суд приостановил деятельность водно-развлекательного центра

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2019. В Серове суд приостановил деятельность водно-развлекательного центра с бассейнами, сауной, кафе, зонами отдыха, а также складскими помещениями, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«Серовской городской прокуратурой и специалистами государственного пожарного, санитарно-эпидемиологического и строительного надзора, а также муниципального земельного контроля выявлены многочисленные грубые нарушения обязательных требований по каждому направлению, свидетельствующие о наличии в данном развлекательном центре угрозы жизни и здоровью неограниченного круга лиц, в том числе несовершеннолетних», — говорится в сообщении.



Выяснилось, что правообладатель в соответствии с документально учтенным видом разрешенного использования должен был использовать земельный участок, на котором расположен водно-развлекательный центр, «под объект автотранспорта» (предприятие автосервиса).



Кроме того, собственником здания без соответствующих разрешений произведена его реконструкция и перепланировка помещений, самостоятельно выполнены строительные работы, в результате которых затронуты конструктивные элементы здания: произведена выемка грунта основания, осуществлено устройство бассейнов (высотой до 190 см) и котлована, а также новых дверных проемов в несущих стенах, осуществлено инженерное переоборудование объекта капитального строительства.



Также помещения центра не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения о пожаре, а на момент проведения проверки он был сильно захламлен строительным и бытовым мусором, щебнем, обломками бетонных конструкций.



«В отношении индивидуального предпринимателя возбудили административные дела по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ «Строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство», а также по части 5 статьи 19.5 КоАП РФ «Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию», суд назначил ему наказания в виде штрафов на общую сумму 21 тыс. руб. Кроме того, деятельность водно-развлекательного центра приостановлена до устранения выявленных нарушений», — отмечает пресс-служба.

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