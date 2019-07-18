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ВВП России во II квартале текущего года вырос на 0,8%

УрБК, Москва, 18.07.2019. ВВП России во II квартале этого года вырос на 0,8%, а в первом полугодии — на 0,7% в годовом выражении. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Минэкономразвития.



«По оценке Минэкономразвития России, во втором квартале 2019 года ВВП продолжил демонстрировать слабую динамику — 0,8% год к году (после 0,5% год к году в январе-марте). Как и в первом квартале 2019 года, основной положительный вклад в прирост ВВП в апреле-июне внесли промышленные виды деятельности — в общей сложности 0,8 процентного пункта, в то время как вклады других базовых отраслей — торговля, строительство, транспорт — были околонулевыми», — говорится в обзоре министерства «Картина деловой активности» за июль, а также уточняется, что слабая динамика свидетельствует о низком уровне совокупного спроса в экономике.



Кроме того, отмечается, что рост ВВП РФ в июне ускорился до 0,7% с 0,1% в мае.

«Основной вклад в улучшение динамики ВВП в июне по сравнению с предшествующим месяцем внесло ускорение роста промышленного производства (до 3,3% год к году после 0,9% год к году в мае)», — отмечают эксперты Минэкономразвития России.



Также в докладе указывается на резкое замедление инфляции: темпы роста потребительских цен по состоянию на 15 июля снизились до 4,5% год к году по сравнению с мартовским пиком 5,3% год к году. И реальные располагаемые доходы населения РФ без учета платежей по кредитам выросли бы во II квартале 2019 года на 0,5% в годовом выражении. Но, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию), в первом полугодии снизились на 1,3% в годовом выражении, во II квартале спад замедлился до 0,2% с 2,5% в первом.



«Негативный вклад в динамику реальных располагаемых доходов в апреле-июне, как и в первом квартале, внес рост обязательных платежей, в первую очередь процентов, уплаченных по кредитам. Вклад данного компонента во втором квартале, по оценке Минэкономразвития России, составил минус 0,7 процентных пункта. Рост реальных располагаемых доходов населения без учета процентов по кредитам в апреле-июне оценивается на уровне 0,5% год к году», — говорится в обзоре министерства.

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