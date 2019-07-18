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В Челябинской области задержали 20 тонн казахстанской дыни с поддельными документами

УрБК, Челябинск, 18.07.2019. В Челябинской области на российско-казахстанском участке госграницы РФ в пункте пропуска КПП «Троицк» задержали 20 тонн дыни, перевозимой из города Жетысай (Республика Казахстан) в Санкт-Петербург в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата страны-отправителя. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.



«Проверка выявила, что фитосанитарный сертификат имел признаки исправления и подчистки. Это является нарушением решения комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 318. Ввоз дыни на территорию РФ был запрещен», — говорится в сообщении.



В итоге перевозчика привлекли к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза, а транспортное средство под контролем сотрудников Россельхознадзора было возвращено на территорию Республики Казахстан.

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