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Госдума рассмотрит законопроект о стабилизации цен на бензин

УрБК, Москва, 18.07.2019. Сегодня Госдума РФ в первом чтении рассмотрит законопроект, который направлен на стабилизацию цен на бензин. Об этом сообщает «Парламентская газета».



Документ предусматривает корректировку с 1 июля этого года параметров применяемого в настоящее время «демпфирующего механизма», направленного на стабилизацию цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке.



Авторы документа считают необходимым снижение установленной в Налоговом кодексе условной средней оптовой цены реализации на внутреннем рынке автомобильного бензина с 56 тыс. руб. до 51 тыс. руб. за т (41 руб. за 1 литр на АЗС) и дизтоплива — с 50 тыс. руб. до 46 тыс. руб. за т (41,75 руб. за литр).



Также в законопроекте предусматривается ежегодное увеличение условных оптовых цен реализации на внутреннем рынке автомобильного бензина и дизтоплива на 5% до 2024 года включительно. При этом компенсационный коэффициент предлагается повысить с 0,6 до 0,75 в отношении автомобильного бензина и до 0,7 в отношении дизельного топлива в 2019 году, а начиная с 2020 года — с 0,5 до 0,68 в отношении автомобильного бензина и до 0,65 в отношении дизельного топлива.



Кроме того, с 1 августа этого года в отношении авиационного керосина, приобретаемого эксплуатантами воздушных судов, законопроектом предусматривается введение обратного акциза, применяемого при высоких мировых ценах на нефть (более 70 долл. США за баррель), в зависимости от разницы средней цены экспортной альтернативы для авиационного керосина и средней оптовой цены реализации авиационного керосина на внутреннем рынке, с ее последующей индексацией на 5% ежегодно до 2024 года включительно. Сейчас цена на авиакеросин в Налоговом кодексе на 2019 год установлена в размере 48,3 тыс. руб. за тонну.

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