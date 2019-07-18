Новости дня
Госдума рассмотрит законопроект о стабилизации цен на бензин
18 июль 2019 (12:13)
УрБК, Москва, 18.07.2019. Сегодня Госдума РФ в первом чтении рассмотрит законопроект, который направлен на стабилизацию цен на бензин. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Документ предусматривает корректировку с 1 июля этого года параметров применяемого в настоящее время «демпфирующего механизма», направленного на стабилизацию цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке.
Авторы документа считают необходимым снижение установленной в Налоговом кодексе условной средней оптовой цены реализации на внутреннем рынке автомобильного бензина с 56 тыс. руб. до 51 тыс. руб. за т (41 руб. за 1 литр на АЗС) и дизтоплива — с 50 тыс. руб. до 46 тыс. руб. за т (41,75 руб. за литр).
Также в законопроекте предусматривается ежегодное увеличение условных оптовых цен реализации на внутреннем рынке автомобильного бензина и дизтоплива на 5% до 2024 года включительно. При этом компенсационный коэффициент предлагается повысить с 0,6 до 0,75 в отношении автомобильного бензина и до 0,7 в отношении дизельного топлива в 2019 году, а начиная с 2020 года — с 0,5 до 0,68 в отношении автомобильного бензина и до 0,65 в отношении дизельного топлива.
Кроме того, с 1 августа этого года в отношении авиационного керосина, приобретаемого эксплуатантами воздушных судов, законопроектом предусматривается введение обратного акциза, применяемого при высоких мировых ценах на нефть (более 70 долл. США за баррель), в зависимости от разницы средней цены экспортной альтернативы для авиационного керосина и средней оптовой цены реализации авиационного керосина на внутреннем рынке, с ее последующей индексацией на 5% ежегодно до 2024 года включительно. Сейчас цена на авиакеросин в Налоговом кодексе на 2019 год установлена в размере 48,3 тыс. руб. за тонну.
Документ предусматривает корректировку с 1 июля этого года параметров применяемого в настоящее время «демпфирующего механизма», направленного на стабилизацию цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке.
Авторы документа считают необходимым снижение установленной в Налоговом кодексе условной средней оптовой цены реализации на внутреннем рынке автомобильного бензина с 56 тыс. руб. до 51 тыс. руб. за т (41 руб. за 1 литр на АЗС) и дизтоплива — с 50 тыс. руб. до 46 тыс. руб. за т (41,75 руб. за литр).
Также в законопроекте предусматривается ежегодное увеличение условных оптовых цен реализации на внутреннем рынке автомобильного бензина и дизтоплива на 5% до 2024 года включительно. При этом компенсационный коэффициент предлагается повысить с 0,6 до 0,75 в отношении автомобильного бензина и до 0,7 в отношении дизельного топлива в 2019 году, а начиная с 2020 года — с 0,5 до 0,68 в отношении автомобильного бензина и до 0,65 в отношении дизельного топлива.
Кроме того, с 1 августа этого года в отношении авиационного керосина, приобретаемого эксплуатантами воздушных судов, законопроектом предусматривается введение обратного акциза, применяемого при высоких мировых ценах на нефть (более 70 долл. США за баррель), в зависимости от разницы средней цены экспортной альтернативы для авиационного керосина и средней оптовой цены реализации авиационного керосина на внутреннем рынке, с ее последующей индексацией на 5% ежегодно до 2024 года включительно. Сейчас цена на авиакеросин в Налоговом кодексе на 2019 год установлена в размере 48,3 тыс. руб. за тонну.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Средняя стоимость автомобильного бензина в Екатеринбурге составила 30,32 рубля
- Цены на бензин в Екатеринбурге продолжают расти
- За неделю цена на бензин в РФ выросла на 2,1%
- В Екатеринбурге средняя цена на автомобильный бензин составила 27,32 руб. за литр
- С начала 2010 года средние оптовые цены на бензин АИ-92 повысились на 29,3%