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Три сотрудника ЕВРАЗа удостоены государственных наград
18 июль 2019 (10:58)
УрБК, Москва, 18.07.2019. Три сотрудника ЕВРАЗ НТМК удостоены государственных наград. Указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, торжественную церемонию награждения провел полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
За вклад в развитие металлургической промышленности России орденом почета награжден управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев. Алексей Владиславович более 10 лет возглавляет Нижнетагильский металлургический комбинат. Под его руководством на комбинате был полностью обновлен конвертерный цех, построена новая доменная печь, введены в работу новые мощности в прокатном переделе.
Алексей Кушнарев — заслуженный металлург Российской Федерации, лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники, лауреат премии им. Черепановых, Почетный гражданин Нижнего Тагила, доктор технических наук, автор 40 печатных работ и 20 патентов на изобретения.
Руководитель проекта строительства новой доменной печи № 7 Павел Колпаков и начальник доменного цеха Константин Миронов удостоены медалей ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Доменная печь № 7 ЕВРАЗ НТМК построена в рекордные сроки и запущена в работу в 2018 году. При строительстве домны были реализованы принципиально новые технические решения, направленные на увеличение производительности, снижение расходов сырья и уменьшение выбросов в атмосферу. В настоящее время на ЕВРАЗ НТМК ведется техническое перевооружение доменной печи № 6.
За вклад в развитие металлургической промышленности России орденом почета награжден управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев. Алексей Владиславович более 10 лет возглавляет Нижнетагильский металлургический комбинат. Под его руководством на комбинате был полностью обновлен конвертерный цех, построена новая доменная печь, введены в работу новые мощности в прокатном переделе.
Алексей Кушнарев — заслуженный металлург Российской Федерации, лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники, лауреат премии им. Черепановых, Почетный гражданин Нижнего Тагила, доктор технических наук, автор 40 печатных работ и 20 патентов на изобретения.
Руководитель проекта строительства новой доменной печи № 7 Павел Колпаков и начальник доменного цеха Константин Миронов удостоены медалей ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Доменная печь № 7 ЕВРАЗ НТМК построена в рекордные сроки и запущена в работу в 2018 году. При строительстве домны были реализованы принципиально новые технические решения, направленные на увеличение производительности, снижение расходов сырья и уменьшение выбросов в атмосферу. В настоящее время на ЕВРАЗ НТМК ведется техническое перевооружение доменной печи № 6.
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