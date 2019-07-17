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Число официальных безработных в России превышает 732 тыс. человек

УрБК, Москва, 17.07.2019. С 3 по 10 июля 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости РФ, снизилась на 1% и составила 732,06 тыс. человек. Об этом сообщает Минтруд.



Отмечается, что за неделю число безработных граждан снизилось в 76 регионах РФ. Наибольшее снижение наблюдалось в Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах, Магаданской области, республиках Северная Осетия — Алания, Тыва, Карелия, Коми, Камчатском крае.



Рост численности безработных наблюдался в республиках Адыгея, Ингушетия, Астраханской, Курганской, Московской, Омской областях, Пермском крае. Не изменилась численность безработных в Севастополе и Тюменской области.

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