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Более 110 тыс. жителей Свердловской области ограничены в праве выезда за границу

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2019. В Свердловской области с начала 2019 года судебные приставы вынесли более 110 тыс. постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы Российской Федерации, общий долг которых составляет более 31 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



В отношении должников по ЖКХ вынесено более 12,5 тыс. постановлений, имеющих общий долг около 1 млрд руб. По уголовным штрафам вынесено более 4 тыс. постановлений на общую сумму 777 млн руб. задолженности. В отношении должников за ТЭК вынесено свыше 3 тыс. постановлений на сумму более 144 млн руб.



1 тыс. граждан, имеющих долги за нанесение ущерба или морального вреда, не смогут выехать за границу. Общая сумма их задолженности составила порядка 2,5 млрд руб. Ограничены в праве выезда за границу также 33 тыс. свердловчан, имеющих задолженности по кредитам на общую сумму свыше 19 млрд руб. В отношении неплательщиков алиментов вынесено 13 тыс. постановлений на общую сумму долга более 2,7 млрд руб.

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