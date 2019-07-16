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ММК поможет высадить в Магнитогорске более 1,6 тыс. деревьев
16 июль 2019 (15:55)
УрБК, Магнитогорск, 16.07.2019. В Магнитогорске продолжается реализация масштабной программы по озеленению города, которая проходит при активной поддержке ПАО «ММК». В 2019 году планируется к высадке 1 тыс. 630 деревьев, сообщает пресс-служба предприятия.
Масштабное озеленение города началось ещё в 2017 году. Оно стало частью стратегической инициативы ММК под названием «Чистый город». Чтобы обеспечить высокую приживаемость деревьев, саженцы приобретали в хорошо зарекомендовавших себя питомниках Казани и Перми. Комбинат взял на себя не только приобретение и высадку саженцев. За счёт средств ММК проводится также замена посадочного материала и полив зелёных насаждений, который должен обеспечить гарантированно высокую приживаемость.
Как рассказала заместитель начальника управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Магнитогорска Евгения Алевская, в 2017 году в рамках акции «1000 деревьев — детям» была высажена тысяча саженцев на территории школ и детских садов. В 2018 году были высажены более 1 тыс. 800 деревьев и в 2019 планируется к высадке 1 тыс. 630 деревьев. Среди высаженных деревьев липы, берёзы, рябина и сибирская ель.
По данным городской администрации, озеленение города происходит достаточно эффективно, демонстрируя хороший показатель приживаемости: всего 6-7% отпада посадок деревьев и 10-12% отпада высаженного кустарника.
С мая началась обильная поливка саженцев. Под каждое дерево нужно вылить не менее 70 л воды, поэтому поливальным машинам приходится совершать к Уралу по 15-20 рейсов в день. Кроме того, по словам главного специалиста управления охраны окружающей среды и экологического контроля городской администрации Елены Ионовой, весной и осенью высаженные ели получают комплекс удобрений. И перед предстоящей зимой их также обработают, дадут подкормку, и они уйдут в зиму подготовленными. Уже в следующем году эти саженцы будут выглядеть совсем по-другому и начнут не только радовать взор горожан, но и обогащать воздух кислородом.
Масштабное озеленение города началось ещё в 2017 году. Оно стало частью стратегической инициативы ММК под названием «Чистый город». Чтобы обеспечить высокую приживаемость деревьев, саженцы приобретали в хорошо зарекомендовавших себя питомниках Казани и Перми. Комбинат взял на себя не только приобретение и высадку саженцев. За счёт средств ММК проводится также замена посадочного материала и полив зелёных насаждений, который должен обеспечить гарантированно высокую приживаемость.
Как рассказала заместитель начальника управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Магнитогорска Евгения Алевская, в 2017 году в рамках акции «1000 деревьев — детям» была высажена тысяча саженцев на территории школ и детских садов. В 2018 году были высажены более 1 тыс. 800 деревьев и в 2019 планируется к высадке 1 тыс. 630 деревьев. Среди высаженных деревьев липы, берёзы, рябина и сибирская ель.
По данным городской администрации, озеленение города происходит достаточно эффективно, демонстрируя хороший показатель приживаемости: всего 6-7% отпада посадок деревьев и 10-12% отпада высаженного кустарника.
С мая началась обильная поливка саженцев. Под каждое дерево нужно вылить не менее 70 л воды, поэтому поливальным машинам приходится совершать к Уралу по 15-20 рейсов в день. Кроме того, по словам главного специалиста управления охраны окружающей среды и экологического контроля городской администрации Елены Ионовой, весной и осенью высаженные ели получают комплекс удобрений. И перед предстоящей зимой их также обработают, дадут подкормку, и они уйдут в зиму подготовленными. Уже в следующем году эти саженцы будут выглядеть совсем по-другому и начнут не только радовать взор горожан, но и обогащать воздух кислородом.
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