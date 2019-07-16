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В России сахар подешевел до рекордных уровней

16 июль 2019 (14:55)

УрБК, Москва, 16.07.2019. В России оптовые цены на сахар в июне 2019 года достигли пятилетнего минимума, составив 26,9 руб. за кг, сообщает «Прайм».

Для сравнения, в ноябре оптовые цены на сахар находились на уровне 37 руб.

В Союзроссахар объясняют резкое удешевление сырья наличием огромных запасов сахара в стране.

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