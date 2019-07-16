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Средний размер брокерского счета в РФ в последние годы значительно снизился

УрБК, Москва, 16.07.2019. Средний размер брокерского счета физлиц в РФ в последние два года значительно уменьшился. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные собственного опроса крупнейших брокерских компаний.



Это связано по большей части с притоком новой категории инвесторов, только начинающих использовать инструменты фондового рынка, в том числе приходя на него через онлайновые каналы продаж.



По данным Московской биржи, у семи крупнейших брокеров число счетов за последний год выросло в два раза и достигло 2,64 млн шт.



«За три года средний размер счета снизился на 50%. За вычетом 10% крупнейших клиентов показатель сейчас составляет 320 тыс. руб.», — отметил президент ГК «Финам» Владислав Кочетков.



По его словам, портрет клиента изменяется. Основной приток связан с переходом из банковских депозитов, ставки по которым стали неинтересными. В результате средний профиль клиента сместился от спекулятивного к умеренному и даже консервативному.



Руководитель дирекции брокерских операций Альфа-банка Сергей Рыбаков подтверждает, что средняя сумма брокерского счета в банке уменьшилась (на 15%), что «отражает расширение базы и приток менее крупных клиентов».



Впрочем, статистика по рынку неоднородна. Так, в «ВТБ Капитал Инвестиции» не наблюдают снижения средних остатков на брокерских счетах — как в массовом сегменте, так и среди состоятельных клиентов.



«За последние полтора года мы фиксируем рост средней суммы брокерского счета более чем на 35%», — отметили в пресс-службе ВТБ.



Директор по брокерскому бизнесу «БКС Брокер» Дмитрий Панченко указывает, что среди клиентов, пришедших через традиционные каналы, средний счет вырос на 20% (до 1,8 млн руб.).



Это явление компания фиксирует «в новых для себя каналах». Так, клиенты, приходящие в компанию за счет новых онлайн-партнерств (проекты с Qiwi, «Яндекс.Деньгами», «МегаФоном»), имеют гораздо более низкие чеки — до 100 тыс. руб.



«Общий средний счет очень сильно колеблется из-за развития многочисленных онлайн-услуг», — отмечает гендиректор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов.



Такая ситуация в ближайшие годы может привести к снижению маржинальности розничного брокерского бизнеса. По словам руководителя департамента финансовых рейтингов Национального рейтингового агентства Карины Артемьевой, этому в краткосрочной перспективе будут способствовать «и вводимые ограничения на допуск к инструментам рынка для особо защищаемой категории инвесторов». Однако в среднесрочной перспективе рынок эту ситуацию отыграет.

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