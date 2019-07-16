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В Челябинской области число безналичных операций в I квартале выросло на 30%

УрБК, Челябинск, 16.07.2019. В I квартале 2019 года жители Челябинской области с помощью банковских карт совершили около 119 млн операций на общую сумму 198 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций выросло на 30,3%, объем — на 8,4%. Об этом сообщает пресс-служба отделения Челябинск Уральского ГУ Банка.



Чаще всего жители региона пользовались картой во время оплаты товаров, работ или услуг. Так, с января по март они совершили более 101 млн платежей на 68 млрд руб. Рост к аналогичному периоду составил 38,5% и 30,4% соответственно.



В Челябинской области отмечается незначительное снижение количества (на 3,4%) и суммы (на 0,3%) наличных денег, снятых жителями и гостями региона со своих банковских карт. В первом квартале нынешнего года южноуральцы 17 млн раз снимали наличные средства, их общая сумма составила 130 млрд руб.



В настоящее время региональные банки разработали планы по подключению к системе быстрых платежей (СБП). Сервис, позволяющий мгновенно переводить деньги по номеру телефона, будет также способствовать развитию безналичных платежей в Челябинской области.



«Шесть региональных банков готовятся к подключению к системе быстрых платежей, в четырех из них проводится доработка программного обеспечения. Кроме того, две организации уже заключили договоры с НСПК «Мир» и готовятся к тестированию СБП», — комментирует руководитель отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России Олег Молев.

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