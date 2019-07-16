Новости дня
Арбитражный суд рассмотрит иск о банкротстве завода «Уралгидромаш»
16 июль 2019 (12:23)
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании АО «Уралгидромаш» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 5 июля 2017 года. Заявителем по делу выступает межрайонная инспекция ФНС № 31 по Свердловской области, сумма исковых требований составляет 432 млн 8 тыс. 823 руб.
АО «Уралгидромаш» (Сысерть) является преемником предприятия ОАО «Уралэлектротяжмаш — Уралгидромаш», появившегося на базе слияния ОАО «Уралэлектротяжмаш» и ОАО «Уралгидромаш». Основным видом деятельности является производство насосов для перекачки жидкостей и подъемников жидкостей.
В 2017 году межрайонная инспекция ФНС № 31 подавала заявление о банкротстве предприятия с исковыми требованиями 452 млн 172 тыс. руб.
Соответствующий документ поступил в суд 5 июля 2017 года. Заявителем по делу выступает межрайонная инспекция ФНС № 31 по Свердловской области, сумма исковых требований составляет 432 млн 8 тыс. 823 руб.
АО «Уралгидромаш» (Сысерть) является преемником предприятия ОАО «Уралэлектротяжмаш — Уралгидромаш», появившегося на базе слияния ОАО «Уралэлектротяжмаш» и ОАО «Уралгидромаш». Основным видом деятельности является производство насосов для перекачки жидкостей и подъемников жидкостей.
В 2017 году межрайонная инспекция ФНС № 31 подавала заявление о банкротстве предприятия с исковыми требованиями 452 млн 172 тыс. руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Суд рассмотрит иск о банкротстве завода «Уралгидромаш» в Сысерти
- Суд рассмотрит иск о банкротстве «Уралэлектротяжмаша»
- Суд рассмотрит иск о банкротстве «Уралэлектротяжмаша»
- Завод «Энергомаш — Уралгидромаш» снова на пороге банкротства
- Суд рассмотрит заявление о банкротстве завода «Энергомаш — Уралгидромаш»