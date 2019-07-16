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Арбитражный суд рассмотрит иск о банкротстве завода «Уралгидромаш»

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании АО «Уралгидромаш» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 5 июля 2017 года. Заявителем по делу выступает межрайонная инспекция ФНС № 31 по Свердловской области, сумма исковых требований составляет 432 млн 8 тыс. 823 руб.



АО «Уралгидромаш» (Сысерть) является преемником предприятия ОАО «Уралэлектротяжмаш — Уралгидромаш», появившегося на базе слияния ОАО «Уралэлектротяжмаш» и ОАО «Уралгидромаш». Основным видом деятельности является производство насосов для перекачки жидкостей и подъемников жидкостей.



В 2017 году межрайонная инспекция ФНС № 31 подавала заявление о банкротстве предприятия с исковыми требованиями 452 млн 172 тыс. руб.

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