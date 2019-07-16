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Уровень содержания хризотила вблизи шадринского завода «Технокерамика» соответствует нормативным требованиям

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2019. Концентрация волокон хризотил-асбеста вблизи ООО «Технокерамика» (предприятие-партнер ООО «ФОРЭС») не превышает уровень нормативных требований. Об этом свидетельствуют результаты исследования аккредитованной лаборатории Центра экологических проблем асбеста АО «НИИпроектасбест».



Как сообщает пресс-служба «ФОРЭС», специальные замеры были включены в программу расширенного экологического мониторинга, который проводит в этом году «Технокерамика». Лаборатория взяла соответствующие пробы 3-5 июля на границе санитарно-защитной зоны предприятия у дома № 68 по улице Автомобилистов и дома № 11 по улице Промышленная.



«Анализ проб показал, что никаких оснований для беспокойства нет: уровень содержания хризотила не только не достигает предельного норматива, а в тысячи раз меньше него. Это совпадает с итогами исследования, которое та же лаборатория провела в Шадринске в прошлом, 2018 году. Результаты замеров также подтверждают официальную информацию Роспотребнадзора. В июне, отвечая на один из публичных запросов, ведомство вновь известило, что компания «ФОРЭС», которая использует ту же технологию, что и «Технокерамика», хризотил не применяет», — говорится в сообщении.

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