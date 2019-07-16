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В Свердловской области средняя премия по ОСАГО снизилась более чем на 5%
16 июль 2019 (10:17)
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2019. В Свердловской области средняя премия по ОСАГО снизилась более чем на 5%. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО).
«В 13 регионах, в которых проживает 21% автовладельцев, средняя премия по ОСАГО снизилась более чем на 5%. Это Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Красноярский край, Республика Бурятия, а также Курская, Сахалинская, Свердловская, Владимирская, Астраханская, Новгородская, Тюменская и Рязанская области», — говорится в сообщении.
В целом по России средняя премия по ОСАГО за период с начала года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6%. При этом снижение средней премии отмечается в 81 регионе РФ, в которых в общей сложности проживает 97,7% автовладельцев. Для легковых автомобилей физлиц за этот же период средняя премия по ОСАГО снизилась в целом по РФ на 4,13%.
Сильнее всего, почти на 60%, снизилась средняя премия по ОСАГО на Байконуре, однако в этом регионе заключается в год всего чуть больше одной тыс. договоров. Максимальное увеличение средней премии по ОСАГО составило 5,9% и было отмечено в Республике Тыва.
«Реформа по индивидуализации тарифов, которая началась 9 января этого года с расширения тарифного коридора на 20% вверх и вниз, наглядно показывает, что эти меры увеличивают конкуренцию и приводят к снижению цены ОСАГО для водителя. Небольшое и вряд ли заметное в абсолютном значении повышение средней цены обязательной «автогражданки» затронуло лишь самые убыточные для страховщиков регионы так называемой «красной зоны», где до сих пор сильно влияние недобросовестных посредников», — цитирует пресс-служба президента РСА Игоря Юргенса.
«В 13 регионах, в которых проживает 21% автовладельцев, средняя премия по ОСАГО снизилась более чем на 5%. Это Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Красноярский край, Республика Бурятия, а также Курская, Сахалинская, Свердловская, Владимирская, Астраханская, Новгородская, Тюменская и Рязанская области», — говорится в сообщении.
В целом по России средняя премия по ОСАГО за период с начала года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6%. При этом снижение средней премии отмечается в 81 регионе РФ, в которых в общей сложности проживает 97,7% автовладельцев. Для легковых автомобилей физлиц за этот же период средняя премия по ОСАГО снизилась в целом по РФ на 4,13%.
Сильнее всего, почти на 60%, снизилась средняя премия по ОСАГО на Байконуре, однако в этом регионе заключается в год всего чуть больше одной тыс. договоров. Максимальное увеличение средней премии по ОСАГО составило 5,9% и было отмечено в Республике Тыва.
«Реформа по индивидуализации тарифов, которая началась 9 января этого года с расширения тарифного коридора на 20% вверх и вниз, наглядно показывает, что эти меры увеличивают конкуренцию и приводят к снижению цены ОСАГО для водителя. Небольшое и вряд ли заметное в абсолютном значении повышение средней цены обязательной «автогражданки» затронуло лишь самые убыточные для страховщиков регионы так называемой «красной зоны», где до сих пор сильно влияние недобросовестных посредников», — цитирует пресс-служба президента РСА Игоря Юргенса.
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