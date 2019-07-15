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Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ снизилась до 7,14%
15 июль 2019 (16:54)
УрБК, Москва, 15.07.2019. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде июля снизилась до 7,14%. Об этом говорится в материалах Банка России.
В последней декаде июня ставка находилась на уровне 7,27%, свидетельствуют данные ЦБ.
В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
В последней декаде июня ставка находилась на уровне 7,27%, свидетельствуют данные ЦБ.
В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
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