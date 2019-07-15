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В Кольцово таможенники пресекли попытку незаконного вывоза за границу более 3 млн рублей
15 июль 2019 (16:36)
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. В аэропорту Кольцово во время проверки рейса «Екатеринбург — Худжанд» таможенники задержали гражданина Таджикистана, пытавшегося перевезти за границу 3,275 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Отмечается, что мужчина не смог точно объяснить таможенникам, кем он работает и откуда у него данная сумма денег.
Сейчас на мужчину заведено уголовное дело за контрабанду наличных денежных средств. Злоумышленнику грозит штраф, принудительные работы или ограничение свободы на срок до двух лет.
«По закону при перелете в другие страны гражданин не может везти с собой более десяти тысяч долларов США наличными. Но в последнее время мы констатируем увеличение случаев вывоза больших сумм. Это связано с тем, что в апреле Центральный банк РФ ввел ограничение на денежные переводы в страны Средней Азии. Теперь трудовые мигранты могут перевести не более 100 тыс. руб. в месяц, поэтому многие пытаются вывезти наличные с собой», — цитирует пресс-служба начальника таможенного поста аэропорта Кольцово (пассажирский) Дмитрия Шишкина.
Отмечается, что мужчина не смог точно объяснить таможенникам, кем он работает и откуда у него данная сумма денег.
Сейчас на мужчину заведено уголовное дело за контрабанду наличных денежных средств. Злоумышленнику грозит штраф, принудительные работы или ограничение свободы на срок до двух лет.
«По закону при перелете в другие страны гражданин не может везти с собой более десяти тысяч долларов США наличными. Но в последнее время мы констатируем увеличение случаев вывоза больших сумм. Это связано с тем, что в апреле Центральный банк РФ ввел ограничение на денежные переводы в страны Средней Азии. Теперь трудовые мигранты могут перевести не более 100 тыс. руб. в месяц, поэтому многие пытаются вывезти наличные с собой», — цитирует пресс-служба начальника таможенного поста аэропорта Кольцово (пассажирский) Дмитрия Шишкина.
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