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В Карпинске вынесен приговор по делу о хищении более 17 млн рублей из бюджета Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. Карпинский городской суд вынес приговор экс-бухгалтеру муниципального учреждения, которая похитила из бюджета Свердловской области 17,3 млн руб.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, перед судом предстала бывшая сотрудница МКУ «Управление коммунального хозяйства» Наталья Хохлова. В суде было установлено, что женщина использовала для мошеннической схемы компьютерную программу «Льготник».



«Хохлова, воспользовавшись оказанным за время ее работы доверием со стороны руководства, вносила в реестры на начисление компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг заведомо ложные сведения о получателях, подписывала реестры в электронном варианте электронной цифровой подписью руководителя и главного бухгалтера МКУ «Управление коммунального хозяйства», — говорится в сообщении.



Затем обвиняемая отправляла в банк поддельные электронные реестры. По этим документам на счета Н. Хохловой из бюджета Свердловской области было зачислено более 17,3 млн руб. в качестве компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Сама схема использовалась с 1 января 2011 года по 2 октября 2018 года.



После раскрытия аферы в отношении бухгалтера муниципального учреждения было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Суд назначил Наталье Хохловой наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы, с отсрочкой отбытия наказания до достижения ребенком возраста 14 лет.



Кроме того, по решению суда Н. Хохлова должна возместить ущерб, нанесенный областному бюджету. В этой связи на имущество осужденной наложен арест.

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