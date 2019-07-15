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Всего 15% российских бизнесменов прогнозируют рост экономики РФ
15 июль 2019 (14:28)
УрБК, Москва, 15.07.2019. Доля предпринимателей, верящих в рост экономики и ожидающих оживления деловой активности уже в следующем году, с 25% в феврале упала до 15% в июне 2019 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные опроса IHS Markit.
Отмечается, что на настоящий момент зафиксирован худший результат с февраля 2016 года. Он ниже среднемировых на 18%. При этом доля производителей товаров, верящих в рост экономики, оказалась сегодня самой минимальной за всю историю наблюдений с начала 2008 года (15%).
Кроме того, в июне совокупный индекс PMI (отражает изменение деловой активности обрабатывающих отраслей и сферы услуг) опустился до трехлетнего минимума — до 49,2 пункта с 51,5 в мае, что ниже на 50 пунктов критического значения, отделяющего рост активности от спада.
Экономист IHS Markit Сиан Джонс констатирует, что российский бизнес находится в нерешительности — из-за слабеющего внутреннего и внешнего спроса и ужесточающихся условий ведения бизнеса предприниматели не рискуют вкладывать.
По оценке Минэкономразвития, экономика замедлялась весь I квартал, рост составил всего 0,5%. В апреле темпы ее роста восстановились до 1,6% годовых, но уже в мае снова упали до 0,2%.
Отмечается, что на настоящий момент зафиксирован худший результат с февраля 2016 года. Он ниже среднемировых на 18%. При этом доля производителей товаров, верящих в рост экономики, оказалась сегодня самой минимальной за всю историю наблюдений с начала 2008 года (15%).
Кроме того, в июне совокупный индекс PMI (отражает изменение деловой активности обрабатывающих отраслей и сферы услуг) опустился до трехлетнего минимума — до 49,2 пункта с 51,5 в мае, что ниже на 50 пунктов критического значения, отделяющего рост активности от спада.
Экономист IHS Markit Сиан Джонс констатирует, что российский бизнес находится в нерешительности — из-за слабеющего внутреннего и внешнего спроса и ужесточающихся условий ведения бизнеса предприниматели не рискуют вкладывать.
По оценке Минэкономразвития, экономика замедлялась весь I квартал, рост составил всего 0,5%. В апреле темпы ее роста восстановились до 1,6% годовых, но уже в мае снова упали до 0,2%.
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