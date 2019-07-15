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Россияне открыли на бирже более 2,5 млн уникальных счетов

УрБК, Москва, 15.07.2019. Граждане РФ открыли на Московской бирже более 2,5 млн уникальных счетов. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал председатель Счётной палаты Алексей Саватюгин.



«В целом банковские вклады доминируют, но динамика положительная для фондового рынка. На Московской бирже уже открыто более 2,5 млн уникальных счетов. Конечно, это мало для 140-миллионной страны, но по сравнению с тем, что было, — неплохо», — заявил А. Саватюгин.



По его словам, это связано с появлением новых инструментов — к примеру, индивидуальных инвестиционных счетов, налоговых льгот и вычетов.

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