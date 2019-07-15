Новости дня

Сотрудники ЕВРАЗ НТМК получили премию имени изобретателей Черепановых

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. Сотрудники ЕВРАЗ НТМК получили премию имени изобретателей Черепановых. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



Среди 16 награжденных за вклад в развитие научно-технического прогресса, совершенствование техники и технологии на предприятиях региона — три сотрудника ЕВРАЗ НТМК: руководитель проектов модернизации доменных печей Павел Колпаков, начальник доменного цеха Константин Миронов, начальник бюро изобретательской и патентной работы Владимир Бальян. Награждение на выставке «Иннопром» проводил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.



Павел Колпаков руководил проектом строительства новой доменной печи № 7, которая была возведена в рекордные сроки. При строительстве домны реализованы принципиально новые технические решения, направленные на увеличение производительности, снижение расходов сырья и уменьшение выбросов в атмосферу. На эти передовые технические решения оформлены три заявки на изобретение для получения патентов. Павел Колпаков выступает соавтором проектов. Сейчас он является менеджером проекта технического перевооружения доменной печи № 6.



Начальник доменного цеха Константин Миронов на комбинате прошел все ступени от горнового до начальника доменного цеха. Он автор трех изобретений и 10 научных статей. Под его руководством реализуется программа по рециклингу отходов, подобраны технологические режимы новой доменной печи № 7, которые вывели ее на лучшие технико-экономические показатели.



Владимир Бальян много лет руководит бюро изобретательской и патентной работы, отвечает за организацию рационализаторской деятельности на ЕВРАЗ НТМК. Благодаря его деятельности упрощена система подачи заявок на рацпредложения, проводятся тренинги и обучения, введены фиксированные вознаграждения.



«Премия имени изобретателей первого русского паровоза была учреждена в Свердловской области в 1997 году. Присуждает её конкурсная комиссия, в которую входят представители Уральского отделения Российской академии наук, Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей и других учреждений, и организаций. Лауреатами премии за все время стали 37 сотрудников ЕВРАЗ НТМК, в том числе управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев (2006 год)», — говорится в сообщении.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">15 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:04</span><br /><strong>Сотрудники ЕВРАЗ НТМК получили премию имени изобретателей Черепановых</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. Сотрудники ЕВРАЗ НТМК получили премию имени изобретателей Черепановых. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088375-sotrudniki-evraz-ntmk-poluchili-premiyu-imeni-izobretateley-cherepanovyh.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: