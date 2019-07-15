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Сотрудники ЕВРАЗ НТМК получили премию имени изобретателей Черепановых
15 июль 2019 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. Сотрудники ЕВРАЗ НТМК получили премию имени изобретателей Черепановых. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
Среди 16 награжденных за вклад в развитие научно-технического прогресса, совершенствование техники и технологии на предприятиях региона — три сотрудника ЕВРАЗ НТМК: руководитель проектов модернизации доменных печей Павел Колпаков, начальник доменного цеха Константин Миронов, начальник бюро изобретательской и патентной работы Владимир Бальян. Награждение на выставке «Иннопром» проводил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.
Павел Колпаков руководил проектом строительства новой доменной печи № 7, которая была возведена в рекордные сроки. При строительстве домны реализованы принципиально новые технические решения, направленные на увеличение производительности, снижение расходов сырья и уменьшение выбросов в атмосферу. На эти передовые технические решения оформлены три заявки на изобретение для получения патентов. Павел Колпаков выступает соавтором проектов. Сейчас он является менеджером проекта технического перевооружения доменной печи № 6.
Начальник доменного цеха Константин Миронов на комбинате прошел все ступени от горнового до начальника доменного цеха. Он автор трех изобретений и 10 научных статей. Под его руководством реализуется программа по рециклингу отходов, подобраны технологические режимы новой доменной печи № 7, которые вывели ее на лучшие технико-экономические показатели.
Владимир Бальян много лет руководит бюро изобретательской и патентной работы, отвечает за организацию рационализаторской деятельности на ЕВРАЗ НТМК. Благодаря его деятельности упрощена система подачи заявок на рацпредложения, проводятся тренинги и обучения, введены фиксированные вознаграждения.
«Премия имени изобретателей первого русского паровоза была учреждена в Свердловской области в 1997 году. Присуждает её конкурсная комиссия, в которую входят представители Уральского отделения Российской академии наук, Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей и других учреждений, и организаций. Лауреатами премии за все время стали 37 сотрудников ЕВРАЗ НТМК, в том числе управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев (2006 год)», — говорится в сообщении.
Среди 16 награжденных за вклад в развитие научно-технического прогресса, совершенствование техники и технологии на предприятиях региона — три сотрудника ЕВРАЗ НТМК: руководитель проектов модернизации доменных печей Павел Колпаков, начальник доменного цеха Константин Миронов, начальник бюро изобретательской и патентной работы Владимир Бальян. Награждение на выставке «Иннопром» проводил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.
Павел Колпаков руководил проектом строительства новой доменной печи № 7, которая была возведена в рекордные сроки. При строительстве домны реализованы принципиально новые технические решения, направленные на увеличение производительности, снижение расходов сырья и уменьшение выбросов в атмосферу. На эти передовые технические решения оформлены три заявки на изобретение для получения патентов. Павел Колпаков выступает соавтором проектов. Сейчас он является менеджером проекта технического перевооружения доменной печи № 6.
Начальник доменного цеха Константин Миронов на комбинате прошел все ступени от горнового до начальника доменного цеха. Он автор трех изобретений и 10 научных статей. Под его руководством реализуется программа по рециклингу отходов, подобраны технологические режимы новой доменной печи № 7, которые вывели ее на лучшие технико-экономические показатели.
Владимир Бальян много лет руководит бюро изобретательской и патентной работы, отвечает за организацию рационализаторской деятельности на ЕВРАЗ НТМК. Благодаря его деятельности упрощена система подачи заявок на рацпредложения, проводятся тренинги и обучения, введены фиксированные вознаграждения.
«Премия имени изобретателей первого русского паровоза была учреждена в Свердловской области в 1997 году. Присуждает её конкурсная комиссия, в которую входят представители Уральского отделения Российской академии наук, Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей и других учреждений, и организаций. Лауреатами премии за все время стали 37 сотрудников ЕВРАЗ НТМК, в том числе управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев (2006 год)», — говорится в сообщении.
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