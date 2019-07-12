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В ЦБ не видят поводов для ухода Visa и MasterCard с российского рынка

12 июль 2019 (17:54)

УрБК, Москва, 12.07.2019. Банк России не видит поводов для прекращения работы международных платежных систем (МПС) на территории России в связи с поправками в закон о «Национальной платежной системе», передает РИА «Новости».

«Поправки направлены на обеспечение соответствия деятельности всех операторов платёжных систем российскому законодательству. Мы уверены, что все платёжные системы будут работать так, как и работали. Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты международных платёжных систем, будут обрабатываться НСПК внутри России, а операции за пределами страны — международными платёжными системами», — указали в ЦБ.

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что Visa и MasterCard из-за поправок к закону о национальной платёжной системе якобы могут свернуть деятельность в стране.

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