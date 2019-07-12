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Директор по стратегии Группы ЧТПЗ Дмитрий Бурлай выступил на панельной дискуссии «Иннопрома»
12 июль 2019 (17:04)
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2019. Директор по стратегии Группы ЧТПЗ Дмитрий Бурлай на панельной дискуссии «Трансформация предприятия для роста экспортной выручки и работы в международной кооперации», состоявшейся в рамках деловой программы выставки «Иннопром-2019», рассказал об особенностях взаимодействия с зарубежными клиентами и ключевых факторах успешной работы на глобальных рынках. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Участниками деловой сессии также стали представители Российского союза промышленников и предпринимателей, Skolkovo Ventures, SAP Next-Gen, РТ-Информ, KUKA Россия и UMATEX.
«Группа ЧТПЗ активно работает на международных рынках, поставляя продукцию более чем в 60 стран ближнего и дальнего зарубежья. В ближайшие годы мы рассчитываем значительно увеличить доходы от экспортных продаж, для этого перестраиваем бизнес-модель компании — с производственной на клиентоцентричную. По своему опыту мы знаем, что глобальные товарные рынки отличаются высокой конкуренцией, поэтому для успешной работы за рубежом необходимо предвосхищать ожидания клиентов», — рассказал Д. Бурлай.
На своем выступлении он подчеркнул, что в мировой нефтегазовой отрасли сервис становится обязательным условием. При этом, как правило, российские стандарты работы с клиентом и требования к продукту несколько уступают ведущей мировой практике, и для успешного развития экспорта отечественным компаниям неизбежно придется модернизировать свою бизнес-систему и стандарты работы в соответствии с международными требованиями, считает Дмитрий Бурлай.
По его словам, для российских компаний создание сети распределенных сервисных центров в непосредственной близости от клиента является важнейшим условием расширения экспортного присутствия. При этом они должны быть интегрированы в ИТ-системы клиентов для обеспечения необходимой поддержки just-in-time.
Отмечается, что колоссальный опыт работы на глобальном рынке Группа ЧТПЗ получила в процессе подготовки к участию в проекте «Северный поток-2». Важнейшими составляющими стали проектный подход в управлении поставками продукции, кооперация с заводами-поставщиками металла и субподрядчиками, в том числе прохождение сертификации по требованиям HC2 и DNV, повышение безопасности производства, квалификации и ответственности технологического и административного персонала в соответствии с международными стандартами.
«В эпоху экономики впечатлений для попадания в вендор-листы конечных заказчиков и инжиниринговых компаний важно не только сертифицировать продукцию по международным стандартам, но и обеспечить визуальную идентичность и эстетику продукции. Группа ЧТПЗ одной из первых в России продемонстрировала новый подход к организации и оформлению производственного пространства. «Высота 239», «Железный озон 32», Финишный центр, «ЭТЕРНО» принадлежат к числу самых современных трубных производств в России, что оказывает положительное влияние на продвижение продукции компании за рубежом», — сообщает пресс-служба.
В 2019 году Группа ЧТПЗ принимает участие в крупных зарубежных проектах. Компания поставит более 130 тыс. т труб для строительства газопровода «Сарыарка» в Казахстане и более 150 тыс. т труб для линейной части газопровода ТАПИ, который пройдет по территории четырех стран — Туркменистана, Афганистана, Пакистана и Индии.
Участниками деловой сессии также стали представители Российского союза промышленников и предпринимателей, Skolkovo Ventures, SAP Next-Gen, РТ-Информ, KUKA Россия и UMATEX.
«Группа ЧТПЗ активно работает на международных рынках, поставляя продукцию более чем в 60 стран ближнего и дальнего зарубежья. В ближайшие годы мы рассчитываем значительно увеличить доходы от экспортных продаж, для этого перестраиваем бизнес-модель компании — с производственной на клиентоцентричную. По своему опыту мы знаем, что глобальные товарные рынки отличаются высокой конкуренцией, поэтому для успешной работы за рубежом необходимо предвосхищать ожидания клиентов», — рассказал Д. Бурлай.
На своем выступлении он подчеркнул, что в мировой нефтегазовой отрасли сервис становится обязательным условием. При этом, как правило, российские стандарты работы с клиентом и требования к продукту несколько уступают ведущей мировой практике, и для успешного развития экспорта отечественным компаниям неизбежно придется модернизировать свою бизнес-систему и стандарты работы в соответствии с международными требованиями, считает Дмитрий Бурлай.
По его словам, для российских компаний создание сети распределенных сервисных центров в непосредственной близости от клиента является важнейшим условием расширения экспортного присутствия. При этом они должны быть интегрированы в ИТ-системы клиентов для обеспечения необходимой поддержки just-in-time.
Отмечается, что колоссальный опыт работы на глобальном рынке Группа ЧТПЗ получила в процессе подготовки к участию в проекте «Северный поток-2». Важнейшими составляющими стали проектный подход в управлении поставками продукции, кооперация с заводами-поставщиками металла и субподрядчиками, в том числе прохождение сертификации по требованиям HC2 и DNV, повышение безопасности производства, квалификации и ответственности технологического и административного персонала в соответствии с международными стандартами.
«В эпоху экономики впечатлений для попадания в вендор-листы конечных заказчиков и инжиниринговых компаний важно не только сертифицировать продукцию по международным стандартам, но и обеспечить визуальную идентичность и эстетику продукции. Группа ЧТПЗ одной из первых в России продемонстрировала новый подход к организации и оформлению производственного пространства. «Высота 239», «Железный озон 32», Финишный центр, «ЭТЕРНО» принадлежат к числу самых современных трубных производств в России, что оказывает положительное влияние на продвижение продукции компании за рубежом», — сообщает пресс-служба.
В 2019 году Группа ЧТПЗ принимает участие в крупных зарубежных проектах. Компания поставит более 130 тыс. т труб для строительства газопровода «Сарыарка» в Казахстане и более 150 тыс. т труб для линейной части газопровода ТАПИ, который пройдет по территории четырех стран — Туркменистана, Афганистана, Пакистана и Индии.
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