Новости дня

Директор по стратегии Группы ЧТПЗ Дмитрий Бурлай выступил на панельной дискуссии «Иннопрома»

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2019. Директор по стратегии Группы ЧТПЗ Дмитрий Бурлай на панельной дискуссии «Трансформация предприятия для роста экспортной выручки и работы в международной кооперации», состоявшейся в рамках деловой программы выставки «Иннопром-2019», рассказал об особенностях взаимодействия с зарубежными клиентами и ключевых факторах успешной работы на глобальных рынках. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Участниками деловой сессии также стали представители Российского союза промышленников и предпринимателей, Skolkovo Ventures, SAP Next-Gen, РТ-Информ, KUKA Россия и UMATEX.



«Группа ЧТПЗ активно работает на международных рынках, поставляя продукцию более чем в 60 стран ближнего и дальнего зарубежья. В ближайшие годы мы рассчитываем значительно увеличить доходы от экспортных продаж, для этого перестраиваем бизнес-модель компании — с производственной на клиентоцентричную. По своему опыту мы знаем, что глобальные товарные рынки отличаются высокой конкуренцией, поэтому для успешной работы за рубежом необходимо предвосхищать ожидания клиентов», — рассказал Д. Бурлай.



На своем выступлении он подчеркнул, что в мировой нефтегазовой отрасли сервис становится обязательным условием. При этом, как правило, российские стандарты работы с клиентом и требования к продукту несколько уступают ведущей мировой практике, и для успешного развития экспорта отечественным компаниям неизбежно придется модернизировать свою бизнес-систему и стандарты работы в соответствии с международными требованиями, считает Дмитрий Бурлай.



По его словам, для российских компаний создание сети распределенных сервисных центров в непосредственной близости от клиента является важнейшим условием расширения экспортного присутствия. При этом они должны быть интегрированы в ИТ-системы клиентов для обеспечения необходимой поддержки just-in-time.



Отмечается, что колоссальный опыт работы на глобальном рынке Группа ЧТПЗ получила в процессе подготовки к участию в проекте «Северный поток-2». Важнейшими составляющими стали проектный подход в управлении поставками продукции, кооперация с заводами-поставщиками металла и субподрядчиками, в том числе прохождение сертификации по требованиям HC2 и DNV, повышение безопасности производства, квалификации и ответственности технологического и административного персонала в соответствии с международными стандартами.



«В эпоху экономики впечатлений для попадания в вендор-листы конечных заказчиков и инжиниринговых компаний важно не только сертифицировать продукцию по международным стандартам, но и обеспечить визуальную идентичность и эстетику продукции. Группа ЧТПЗ одной из первых в России продемонстрировала новый подход к организации и оформлению производственного пространства. «Высота 239», «Железный озон 32», Финишный центр, «ЭТЕРНО» принадлежат к числу самых современных трубных производств в России, что оказывает положительное влияние на продвижение продукции компании за рубежом», — сообщает пресс-служба.



В 2019 году Группа ЧТПЗ принимает участие в крупных зарубежных проектах. Компания поставит более 130 тыс. т труб для строительства газопровода «Сарыарка» в Казахстане и более 150 тыс. т труб для линейной части газопровода ТАПИ, который пройдет по территории четырех стран — Туркменистана, Афганистана, Пакистана и Индии.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">12 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:04</span><br /><strong>Директор по стратегии Группы ЧТПЗ Дмитрий Бурлай выступил на панельной дискуссии «Иннопрома»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 12.07.2019. Директор по стратегии Группы ЧТПЗ Дмитрий Бурлай на панельной дискуссии «Трансформация предприятия для роста экспортной выручки и работы в международной кооперации», состоявшейся в рамках деловой программы выставки «Иннопром-2019», рассказал об особенностях взаимодействия с зарубежными клиентами и ключевых факторах успешной работы на глобальных рынках. Об этом сообщает пресс-служба компании.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088369-direktor-po-strategii-gruppy-chtpz-dmitriy-burlay-vystupil-na-panelnoy-diskussii-innoproma.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: