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«МегаФон» установил первые «умные остановки» в Свердловской области
12 июль 2019 (15:34)
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2019. «МегаФон» и администрация Нижнетуринского городского округа начали реализацию цифрового проекта по модернизации объектов транспортной инфраструктуры. В Нижней Туре уже появились 16 «умных остановок», сообщает пресс-служба компании.
«В Нижней Туре старые остановочные комплексы заменили на современные с системой безопасности и телеком-сервисами. Теперь в ожидании автобуса жители и гости города впервые могут подключиться к бесплатному Wi-Fi или зарядить гаджет с помощью USB-зарядки. «Умные остановки» «МегаФон» установил на улицах Говорова, Новая, Малышева, Декабристов, Ильича, Усошина, 40 лет Октября и Ленина», — говорится в сообщении.
«В июле 2018 года в ходе «Иннопрома» мы объявили о намерениях внедрить на территории нашего городского округа цифровые решения «умного города». Сегодня уже не только разработано конкретное предложение, но и сам цифровой проект на финальной стадии реализации. Благодаря партнерству с «МегаФоном» Нижняя Тура все больше приближается к стандартам «умного города». И после преобразования остановок мы продолжим совершенствовать систему городского хозяйства для комфорта жителей», — цитирует пресс-служба компании главу Нижнетуринского городского округа Алексея Стасенка.
Муниципальный контракт стороны заключили на условиях финансовой аренды — лизинга, предполагающего рассрочку платежей для заказчика на несколько лет.
«Такой вариант финансирования особенно эффективен для цифровизации небольших муниципалитетов», — уточняет пресс-служба.
Отмечается, что остановочные комплексы оснащены светодиодными влагозащищенными светильниками с автоматическим датчиком освещения, а торцевые стены конструкции изготовлены из антивандального стекла. По словам пресс-службы, по желанию заказчика умная остановка может быть дооборудована цифровым табло с информацией о времени прибытия транспорта.
Демонтаж существующих остановочных комплексов в Нижней Туре, их утилизацию, проектирование, строительно-монтажные работы по установке новых остановок, их подключение к электроснабжению, страхование, техническое обслуживание — все эти задачи «МегаФон» также взял на себя.
«Внедрение умных решений востребовано не только в мегаполисах, но и в малых городах, где проживает до 20 тыс. человек. Телеком-технологии кардинально меняют урбанистику: наша жизнь, пребывание в общественных местах становятся комфортнее. В Свердловской области Нижняя Тура — образцовый город по интересу к цифровым проектам. Мы установили здесь 16 современных остановочных комплексов», — цитирует пресс-служба слова директора по развитию цифровых проектов «МегаФона» на Урале Евгения Иванова.
«В Нижней Туре старые остановочные комплексы заменили на современные с системой безопасности и телеком-сервисами. Теперь в ожидании автобуса жители и гости города впервые могут подключиться к бесплатному Wi-Fi или зарядить гаджет с помощью USB-зарядки. «Умные остановки» «МегаФон» установил на улицах Говорова, Новая, Малышева, Декабристов, Ильича, Усошина, 40 лет Октября и Ленина», — говорится в сообщении.
«В июле 2018 года в ходе «Иннопрома» мы объявили о намерениях внедрить на территории нашего городского округа цифровые решения «умного города». Сегодня уже не только разработано конкретное предложение, но и сам цифровой проект на финальной стадии реализации. Благодаря партнерству с «МегаФоном» Нижняя Тура все больше приближается к стандартам «умного города». И после преобразования остановок мы продолжим совершенствовать систему городского хозяйства для комфорта жителей», — цитирует пресс-служба компании главу Нижнетуринского городского округа Алексея Стасенка.
Муниципальный контракт стороны заключили на условиях финансовой аренды — лизинга, предполагающего рассрочку платежей для заказчика на несколько лет.
«Такой вариант финансирования особенно эффективен для цифровизации небольших муниципалитетов», — уточняет пресс-служба.
Отмечается, что остановочные комплексы оснащены светодиодными влагозащищенными светильниками с автоматическим датчиком освещения, а торцевые стены конструкции изготовлены из антивандального стекла. По словам пресс-службы, по желанию заказчика умная остановка может быть дооборудована цифровым табло с информацией о времени прибытия транспорта.
Демонтаж существующих остановочных комплексов в Нижней Туре, их утилизацию, проектирование, строительно-монтажные работы по установке новых остановок, их подключение к электроснабжению, страхование, техническое обслуживание — все эти задачи «МегаФон» также взял на себя.
«Внедрение умных решений востребовано не только в мегаполисах, но и в малых городах, где проживает до 20 тыс. человек. Телеком-технологии кардинально меняют урбанистику: наша жизнь, пребывание в общественных местах становятся комфортнее. В Свердловской области Нижняя Тура — образцовый город по интересу к цифровым проектам. Мы установили здесь 16 современных остановочных комплексов», — цитирует пресс-служба слова директора по развитию цифровых проектов «МегаФона» на Урале Евгения Иванова.
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