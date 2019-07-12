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В Челябинске трех местных жителей признали виновными в хищении имущества РЖД

УрБК, Челябинск, 12.07.2019. В Челябинске трое местных жителей, ранее судимых за совершение хищений, признаны виновными в совершении 18 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества» и пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщает пресс-служба Челябинской транспортной прокуратуры.



С 26 марта 2018 года по 2 ноября 2018 года на территории ст. Челябинск-Главный они похищали имущество, принадлежащее ОАО «РЖД», АО «ВРК-2»: медные обмотки дроссель-трансформатора, кабели связи, провода, металлолом. Общая сумма причиненного ущерба ОАО «РЖД» составила более 220 тыс. руб., АО «ВРК-2» — 2 тыс. 865 руб.



Советский районный суд признал подсудимых виновными и назначил двум осужденным наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 2 месяца каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, одному осужденному — в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.



Приговор вступил в законную силу.

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