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Готовность Свердловской области к отопительному сезону составляет более 30%

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2019. В Свердловской области продолжается подготовка инфраструктуры к зиме. Выполнение ремонтно-восстановительных мероприятий на объектах жилфонда и большинстве систем жизнеобеспечения по состоянию на 10 июля превысило 30%. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.



«Ремонты идут организованно, планово, в полном соответствии с намеченными графиками. По объемам выполнения они сопоставимы с показателями прошлого года, и на сегодняшний день нареканий со стороны министерства ни по срокам, ни по качеству не вызывают. Тем не менее муниципалитетам нельзя расслабляться и необходимо сделать все для того, чтобы отопительный сезон во всех территориях начался своевременно, без сбоев и опозданий», — отметил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.



По данным органов местного самоуправления, к настоящему времени общая готовность жилищного фонда к зиме составляет 35% (в прошлом году — 34,3%), котельных — 21,4% (19,3% соответственно), тепловых сетей — 34,3% (в прошлом году — 34,2%), водопроводных сетей — 31,3% (в прошлом году — 31,1%), сетей канализации — 37,1% (на 10.07.2018 — 36,8%) и сетей электроснабжения — 82,8% (в прошлом году — 82,7%).

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