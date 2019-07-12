Новости дня
Готовность Свердловской области к отопительному сезону составляет более 30%
12 июль 2019 (10:17)
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2019. В Свердловской области продолжается подготовка инфраструктуры к зиме. Выполнение ремонтно-восстановительных мероприятий на объектах жилфонда и большинстве систем жизнеобеспечения по состоянию на 10 июля превысило 30%. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.
«Ремонты идут организованно, планово, в полном соответствии с намеченными графиками. По объемам выполнения они сопоставимы с показателями прошлого года, и на сегодняшний день нареканий со стороны министерства ни по срокам, ни по качеству не вызывают. Тем не менее муниципалитетам нельзя расслабляться и необходимо сделать все для того, чтобы отопительный сезон во всех территориях начался своевременно, без сбоев и опозданий», — отметил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.
По данным органов местного самоуправления, к настоящему времени общая готовность жилищного фонда к зиме составляет 35% (в прошлом году — 34,3%), котельных — 21,4% (19,3% соответственно), тепловых сетей — 34,3% (в прошлом году — 34,2%), водопроводных сетей — 31,3% (в прошлом году — 31,1%), сетей канализации — 37,1% (на 10.07.2018 — 36,8%) и сетей электроснабжения — 82,8% (в прошлом году — 82,7%).
«Ремонты идут организованно, планово, в полном соответствии с намеченными графиками. По объемам выполнения они сопоставимы с показателями прошлого года, и на сегодняшний день нареканий со стороны министерства ни по срокам, ни по качеству не вызывают. Тем не менее муниципалитетам нельзя расслабляться и необходимо сделать все для того, чтобы отопительный сезон во всех территориях начался своевременно, без сбоев и опозданий», — отметил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.
По данным органов местного самоуправления, к настоящему времени общая готовность жилищного фонда к зиме составляет 35% (в прошлом году — 34,3%), котельных — 21,4% (19,3% соответственно), тепловых сетей — 34,3% (в прошлом году — 34,2%), водопроводных сетей — 31,3% (в прошлом году — 31,1%), сетей канализации — 37,1% (на 10.07.2018 — 36,8%) и сетей электроснабжения — 82,8% (в прошлом году — 82,7%).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловская область потратит 4,8 млрд рублей на подготовку к зиме
- Готовность коммунальной инфраструктуры Свердловской области к зиме составляет более 60%
- Свердловский жилфонд готов к зиме более чем на 60%
- Жилищный фонд Свердловской области готов к зиме более чем на 60%
- Свердловская область готова к отопительному сезону на 16%