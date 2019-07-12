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Компанию «Модуль» обвиняют в незаконном отключении электроэнергии в Березовском
12 июль 2019 (09:59)
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2019. В поселке Красногвардейский города Березовский организация ЖКХ ООО «Модуль», обслуживающая объекты электрических сетей, в марте 2019 года предъявила незаконные требования трем жителям о погашении долга по оплате электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«Установлено, что в сентябре 2017 года электросетевой комплекс, расположенный на территории поселка Красногвардейский города Березовского, передан комитетом по управлению имуществом администрации Березовского городского округа коммерческой организации — ООО «Модуль» — для обслуживания по договору аренды муниципальных объектов электрических сетей», — говорится в сообщении.
В марте 2019 года ООО «Модуль» потребовало от трех жителей поселка Красногвардейского погасить перед ООО «Модуль» задолженность по оплате электроснабжения за предыдущие годы на общую на сумму более 100 тыс. руб. Один из жителей внес в кассу предприятия 70 тыс. руб.
За неоплату оставшейся части задолженности должностные лица ООО «Модуль» угрожали отключить жителей поселка от электроснабжения, что и осуществили в апреле 2019 года в отношении двух потребителей.
У организации не было права ограничивать электроэнергию и требовать долг, так как она не является сетевой организацией и ей не устанавливали тариф на электричество.
По итогам прокурорской проверки в отношении должностных лиц ООО «Модуль» органами полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 330 УК РФ «Самоуправство».
В настоящее время устанавливается круг потерпевших. В результате организационных мер, принятых прокуратурой города, электроснабжение у жителей поселка Красногвардейский города Березовского своевременно восстановлено.
«Установлено, что в сентябре 2017 года электросетевой комплекс, расположенный на территории поселка Красногвардейский города Березовского, передан комитетом по управлению имуществом администрации Березовского городского округа коммерческой организации — ООО «Модуль» — для обслуживания по договору аренды муниципальных объектов электрических сетей», — говорится в сообщении.
В марте 2019 года ООО «Модуль» потребовало от трех жителей поселка Красногвардейского погасить перед ООО «Модуль» задолженность по оплате электроснабжения за предыдущие годы на общую на сумму более 100 тыс. руб. Один из жителей внес в кассу предприятия 70 тыс. руб.
За неоплату оставшейся части задолженности должностные лица ООО «Модуль» угрожали отключить жителей поселка от электроснабжения, что и осуществили в апреле 2019 года в отношении двух потребителей.
У организации не было права ограничивать электроэнергию и требовать долг, так как она не является сетевой организацией и ей не устанавливали тариф на электричество.
По итогам прокурорской проверки в отношении должностных лиц ООО «Модуль» органами полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 330 УК РФ «Самоуправство».
В настоящее время устанавливается круг потерпевших. В результате организационных мер, принятых прокуратурой города, электроснабжение у жителей поселка Красногвардейский города Березовского своевременно восстановлено.
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