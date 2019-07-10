Новости дня

Продажи лекарств в России в январе-мае сократились на 3,7%

УрБК, Москва, 10.07.2019. В январе-мае 2019 года россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов, что на 3,7% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в отчете DSM Group, с которым ознакомились «Известия».



Аналитики связывают падение рынка с тем, что граждане стали экономить на лекарствах.



Больше всего россияне сократили расходы на покупку медикаментов для заболеваний кожи: выручка от них снизилась на 970 млн руб. по сравнению с предыдущим периодом. Траты также снизились на противомикробные средства для системного использования и препараты для лечения заболеваний респираторной системы.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">10 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:22</span><br /><strong>Продажи лекарств в России в январе-мае сократились на 3,7%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 10.07.2019. В январе-мае 2019 года россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов, что на 3,7% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в отчете DSM Group, с которым ознакомились «Известия».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088278-prodazhi-lekarstv-v-rossii-v-yanvare-mae-sokratilis-na-37.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: