Новости дня
Продажи лекарств в России в январе-мае сократились на 3,7%
10 июль 2019 (12:22)
УрБК, Москва, 10.07.2019. В январе-мае 2019 года россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов, что на 3,7% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в отчете DSM Group, с которым ознакомились «Известия».
Аналитики связывают падение рынка с тем, что граждане стали экономить на лекарствах.
Больше всего россияне сократили расходы на покупку медикаментов для заболеваний кожи: выручка от них снизилась на 970 млн руб. по сравнению с предыдущим периодом. Траты также снизились на противомикробные средства для системного использования и препараты для лечения заболеваний респираторной системы.
Аналитики связывают падение рынка с тем, что граждане стали экономить на лекарствах.
Больше всего россияне сократили расходы на покупку медикаментов для заболеваний кожи: выручка от них снизилась на 970 млн руб. по сравнению с предыдущим периодом. Траты также снизились на противомикробные средства для системного использования и препараты для лечения заболеваний респираторной системы.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Расходы россиян на покупку новых автомобилей в январе-апреле выросли на 10%
- За девять месяцев российские аптеки продали 3,3 млрд упаковок лекарств
- Продажи витаминов в России сократились на 6,6%
- Продажи витаминов в России сократились на 6,6%
- Россияне сократили на 25% расходы на покупку новых автомобилей