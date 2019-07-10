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Продажи лекарств в России в январе-мае сократились на 3,7%

10 июль 2019 (12:22)

УрБК, Москва, 10.07.2019. В январе-мае 2019 года россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов, что на 3,7% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в отчете DSM Group, с которым ознакомились «Известия».

Аналитики связывают падение рынка с тем, что граждане стали экономить на лекарствах.

Больше всего россияне сократили расходы на покупку медикаментов для заболеваний кожи: выручка от них снизилась на 970 млн руб. по сравнению с предыдущим периодом. Траты также снизились на противомикробные средства для системного использования и препараты для лечения заболеваний респираторной системы.

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