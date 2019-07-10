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Владимиру Путину представили проект кластера Универсиады-2023 в районе Новокольцовский

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2019. Президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочего визита в Екатеринбург представили проект кластера Универсиады-2023 в перспективном районе Новокольцовский. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Макет площадки президенту России представил председатель совета директоров Группы Синара Дмитрий Пумпянский.



«Проект создания одного из кластеров Универсиады-2023 предполагает, в частности, строительство на территории — а общая площадь Новокольцовского превышает 600 гектаров — Дворца водных видов спорта, крытого гребного канала, иных спортивных площадок и зон отдыха. Кроме спортивных объектов, здесь должны появиться общежития, медицинский сектор, а также обустроенные рекреационные и прогулочные пространства», — говорится в сообщении.



По данным властей Екатеринбурга, прорабатывается и вопрос транспортного обеспечения перспективной площадки развития, в том числе путем строительства ветки скоростного трамвая.

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