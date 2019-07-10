Новости дня
В Екатеринбурге с 15 июля закроют движение транспорта на перекрестке Луначарского — Куйбышева
10 июль 2019 (09:03)
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2019. В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей ЕМУП «Городской транспорт» закрывает движение на перекрестке улиц Луначарского и Куйбышева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«В связи с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Луначарского и Куйбышева ЕМУП «Городской транспорт» закрывает движение: трамваев, идущих по маршрутам № 4, 6, 14, 20, 25, 32, — по улицам Луначарского и Куйбышева, от остановки «Киностудия» до остановки «Дом художника», в обоих направлениях; автобусов, идущих по маршруту № 1, — на перекрестке улиц Луначарского и Куйбышева; автотранспорта — на перекрестке улиц Луначарского и Куйбышева», — говорится в сообщении.
Движение указанного транспорта будет перекрыто в три этапа. На первом этапе — с 23 часов 00 минут 12 июля 2019 года до 06 часов 00 минут 15 июля 2019 года. На втором этапе — с 23 часов 00 минут 19 июля 2019 года до 06 часов 00 минут 22 июля 2019 года. На третьем этапе — с 23 часов 00 минут 26 июля 2019 года до 06 часов 00 минут 29 июля 2019 года.
В течение указанного времени движение автотранспорта будет направлено по улицам Бажова, Куйбышева, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Карла Маркса, Мамина-Сибиряка, Белинского, Красноармейской.
«В связи с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Луначарского и Куйбышева ЕМУП «Городской транспорт» закрывает движение: трамваев, идущих по маршрутам № 4, 6, 14, 20, 25, 32, — по улицам Луначарского и Куйбышева, от остановки «Киностудия» до остановки «Дом художника», в обоих направлениях; автобусов, идущих по маршруту № 1, — на перекрестке улиц Луначарского и Куйбышева; автотранспорта — на перекрестке улиц Луначарского и Куйбышева», — говорится в сообщении.
Движение указанного транспорта будет перекрыто в три этапа. На первом этапе — с 23 часов 00 минут 12 июля 2019 года до 06 часов 00 минут 15 июля 2019 года. На втором этапе — с 23 часов 00 минут 19 июля 2019 года до 06 часов 00 минут 22 июля 2019 года. На третьем этапе — с 23 часов 00 минут 26 июля 2019 года до 06 часов 00 минут 29 июля 2019 года.
В течение указанного времени движение автотранспорта будет направлено по улицам Бажова, Куйбышева, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Карла Маркса, Мамина-Сибиряка, Белинского, Красноармейской.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге закрыли движение на улице Куйбышева
- В Екатеринбурге вводится ограничение движения на перекрестке улиц Луначарского — Декабристов
- В Екатеринбурге на три дня закроют перекресток улиц Луначарского и Малышева
- В Екатеринбурге на выходные закроют перекресток Белинского — Куйбышева
- В Екатеринбурге 20-22 мая будет закрыто движение транспорта по улице Луначарского