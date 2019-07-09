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Владимир Путин выступил на саммите GMIS-2019 в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2019. Президент РФ Владимир Путин выступил в рамках второго глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS-2019) в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.



В своей речи глава государства в том числе уделил внимание вопросам технологического прогресса в разрезе рассуждений о защите природы.



«Доходит до того, что мир призывают отказаться от прогресса, что в лучшем случае позволит законсервировать ситуацию, создать локальное благополучие для избранных, тогда как сотни миллионов людей на планете должны будут смириться с тем, что на сегодняшней день имеют или, честнее сказать, чего не имеют — доступа к чистой воде, продовольствию, образованию, другим плодам цивилизации», — сказал В. Путин.



Напомним, что сегодня в Екатеринбурге проходит первый день GMIS-2019. Саммит организован в рамках промышленной выставки «Иннопром-2019».

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