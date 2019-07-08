Новости дня
В Екатеринбурге будут судить председателя ТСЖ за присвоение средств собственников
8 июль 2019 (16:41)
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2019. В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении председателя правления ТСЖ, обвиняемого в присвоении более 300 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.
В феврале 2018 года местный житель, избранный председателем одного из правлений ТСЖ многоквартирных домов, расположенных по различным адресам на улицах Амундсена, Ак. Бардина, Волгоградской, Начдива Онуфриева, Серафимы Дерябиной и Чкалова, являясь распорядителем денежных средств, получил из кассы организации в подотчет 74 тыс. руб. В августе 2018 года аналогичным способом присвоил ещё 250 тыс. руб. Таким образом, общий материальный ущерб, причиненный ТСЖ, превысил 300 тыс. руб.
Представителю ТСЖ грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящее время материалы уголовного дела следователем УМВД России по Екатеринбургу переданы в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
В феврале 2018 года местный житель, избранный председателем одного из правлений ТСЖ многоквартирных домов, расположенных по различным адресам на улицах Амундсена, Ак. Бардина, Волгоградской, Начдива Онуфриева, Серафимы Дерябиной и Чкалова, являясь распорядителем денежных средств, получил из кассы организации в подотчет 74 тыс. руб. В августе 2018 года аналогичным способом присвоил ещё 250 тыс. руб. Таким образом, общий материальный ущерб, причиненный ТСЖ, превысил 300 тыс. руб.
Представителю ТСЖ грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящее время материалы уголовного дела следователем УМВД России по Екатеринбургу переданы в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге женщину оштрафовали на 600 тыс. рублей за незаконное хранение и сбыт немаркированной табачной продукции
- Находящегося в заключении жителя Полевского снова осудят за присвоение 29 млн рублей
- В Екатеринбурге будут судить трех мужчин за хищение 15 автомобилей
- Житель поселка Горный Щит незаконно поставил на учет 267 иностранцев
- В отношении экс-председателя ТСЖ Екатеринбурга возбуждено уголовное дело за кражу денежных средств