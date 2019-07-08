Новости дня

На выставке «Иннопром-2019» открылся стенд Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский открыл стенд уральской столицы на международной промышленной выставке «Иннопром-2019», сообщает официальный портал города.



Экспозиция расположена в павильоне № 1 (номер стенда 1D3). Его площадь составляет 176 кв. м. Администрация Екатеринбурга подготовила обширную программу работы стенда. Так, в первый день работы выставки, 8 июля, глава города подпишет ряд соглашений.



На следующий день здесь состоится заседание координационного совета администрации Екатеринбурга по инвестициям. Затем пройдет презентация материалов конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции административно-культурного центра в районе Академический.



Мероприятием, предваряющим международный форум высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia 2019», станет дискуссия «Комфортные города как приоритет развития».



Презентацию «Концепции построения Умного города» проведет начальник департамента информатизации горадминистрации Александр Немтинов, а проект «Умный город «Академический» представит генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев. По окончании пройдет представление информационной системы «Контроль земляных работ».



10 июля на стенде Екатеринбурга пройдет открытое заседание совета по развитию рекреационных и общественных пространств города. На нем будет рассмотрена концепция комплексного благоустройства территории в центре уральской столицы. Затем комитет промышленной политики и развития предпринимательства организует презентационную сессию об инновационных проектах города. Дискуссию «5-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства» проведет Управление культуры и оргкомитет этого мероприятия. Театр оперы и балета представит презентацию своего 108-го сезона.



Последний день работы выставки на городском стенде будет полностью посвящен детям. Для них Департамент образования подготовил квест «Путешествие по Цифрограду». Планируется 7 заездов юных отдыхающих в загородных оздоровительных лагерях.



Насыщенная деловая программа ждет гостей «Иннопрома» и на других стендах. В 2019 году страной-партнером «Иннопрома» является Турция. Всего на выставке, вместе с восточными коллегами, будет представлено 15 национальных экспозиций, что в два раза превышает результат прошлого года. Свои национальные стенды представят Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Китай, Словакия, Чехия, Южная Корея, ЮАР, Япония. Впервые — Австрия, Казахстан, Франция и Тайвань.



Кроме того, на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в новом Конгресс-центре в это же время пройдет Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 с участием глав 10 государств, что должно только прибавить интереса для публики.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">08 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:35</span><br /><strong>На выставке «Иннопром-2019» открылся стенд Екатеринбурга</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 08.07.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский открыл стенд уральской столицы на международной промышленной выставке «Иннопром-2019», сообщает официальный портал города.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088202-na-vystavke-innoprom-2019-otkrylsya-stend-ekaterinburga.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: