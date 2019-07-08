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Вступил в силу запрет на авиасообщение между Россией и Грузией

УрБК, Москва, 08.07.2019. В России вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией, сообщает «Интерфакс».



Напомним, что 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля прямые рейсы между РФ и Грузией. Затем Минтранс РФ уточнил, что запрет распространяется и на грузинских авиаперевозчиков.



Указ стал реакцией властей РФ на антироссийские протесты в Тбилиси, вызванные визитом в Грузию делегации российских депутатов.

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