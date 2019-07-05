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Глава Екатеринбурга пообещал «мягко» провести транспортную реформу

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2019. Администрация Екатеринбурга отказалась от «радикального» хода транспортной реформы в городе. Об этом заявил глава города Александр Высокинский в ходе своего отчета перед депутатами Екатеринбургской городской думы.



«Транспортная реформа будет идти мягко. У нас готова концессия по общественному транспорту. В настоящее время мы ищем инвестора», — сказал глава Екатеринбурга.



Также в рамках отчета по вопросам транспорта глава города указал на рост перевозки пассажиров муниципальным общественным транспортом по итогам I квартала 2019 года. За указанный период в городе было перевезено 44,54 млн пассажиров (+0,5%).



«В 2018 году ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» начал реализовывать инвестиционную программу по обновлению подвижного состава в количестве 60 вагонов (срок службы для вагонов составляет 31 год и заканчивается в 2020 году). В конце прошлого года уже проведена модернизация одного состава. В 2019 году работа продолжается, приобретено два новых состава вагонов», — отметил Александр Высокинский.



Он добавил, что одновременно с вагонами метро будет также обновляться состав трамвайных и троллейбусных парков. По оценке А. Высокинского, на это потребуется около 2-3 лет.





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