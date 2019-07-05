В Екатеринбурге утвердили проекты для строительства улично-дорожной сети в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2019. В Екатеринбурге утвердили проект планировки и проект межевания части территории Академического района, которые были разработаны для строительства участков улично-дорожной сети, говорится на официальном портале города.Проекты касаются строительства дорог на проспекте Академика Сахарова (от улицы Суходольской до улицы Рябинина), улиц Суходольской (от улицы Тенистой до улицы Хрустальногорской), улицы Евгения Савкова (от улицы Хрустальногорской до улицы Косотурской), улицы Косотурской (от улицы Евгения Савкова до существующей улицы Суходольской и профилирования линейного объекта – русла реки Патрушихи).«Общая площадь проектируемой территории — 46,54 га. Протяженность линейного объекта — 2 км. Ширина проезжей части — 7,5 м (магистральная улица районного значения) и 16 м (магистральная улица общегородского значения III класса), ширина тротуаров — от 2,5 до 4,5 м, велодорожек — 3 м. Русло реки Патрушихи будет профилировано на протяжении 1,4 км. Проектирование и строительство обозначенных объектов УДС, согласно муниципальной программе «Столица», запланировано на период с 2019 по 2021 годы», — говорится в сообщении.